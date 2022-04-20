【環保減碳】今日「穀雨」為春季最後一個節氣　黃錦星呼籲市民在炎夏要加強節能減碳

▲ 今日「穀雨」為春季最後一個節氣，黃錦星呼籲市民炎夏要加強節能減碳。（黃錦星Facebook）

環境局局長黃錦星今日（20日）在社交平台表示，今天「穀雨」在二十四節氣中春季的最後一個節氣，但全球氣候變化，引致極端天氣愈見嚴重，如去年就是香港有記錄以來最暖的一年，去年4月份氣溫較正常更熱，全港用電量相比往前年同月上升了超過10%，炎夏將至，他呼籲市民要加強節能減碳，人人有責。

黃錦星指，後日（22日）就是「世界地球日」，而今年主題是「投資我們的星球」。黃錦星表示，應對氣候變化所引致極端天氣，不只需要投資深度減碳，亦要投資氣候適應力，如本年度財政預算案中提出撥款約$84億，為多區雨水排放系統進行改善工程，提升防洪能力。

近日，政府亦公布「氣候變化和極端天氣下的沿岸災害研究及改善措施的制訂──可行性研究」，全面檢視了極端天氣及氣候變化下風暴潮和風浪對沿岸較低窪或當風地點的影響，研究識別了全港較高風險的沿岸低窪或當風住宅地區，以制定改善工程和管理措施，保障市民生命安全。

黃錦星預告，後天網誌，將討論香港如何投資深度減碳，應對氣候變化的大挑戰。

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責任編輯：李榮忠