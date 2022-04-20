【母親節2022】麗思卡爾頓酒店母親節品鮑魚宴　母親節住宿+人均$2730雙人養生水療

▲ 香港麗思卡爾頓酒店推出一系列母親節美食及住宿。（圖片由酒店提供。）

母親節將至，香港麗思卡爾頓酒店為大家準備一系列節慶活動，當中包括米芝蓮二星食府天龍軒推出的南非青邊吉品鮑魚宴、「雙人養生水療之旅」及母親節天際住宿體驗，大家可藉此機會好好善待媽媽，與母親過一個難忘的母親節！

天龍軒南非青邊吉品鮑魚宴

▲ 天龍軒南非青邊吉品鮑魚宴。（圖片由酒店提供。）

酒店指米芝蓮二星食府天龍軒在今個母親節，推出滋陰養顔的吉品鮑魚六道菜。由天龍軒總廚劉秉雷師傅親自主理，嚴選來自南非青邊吉品鮑魚，六道菜盛宴的頭盤有「天龍獻粹」（三文魚子伴螺片 、桂花蜜汁叉燒、 番茄蓉炸鱔片）。

緊接其後的湯品為拉絲雪燕龍蝦湯。當中有雪燕，一絲絲雪燕配合龍蝦肉。還有28頭吉品鮑魚伴花菇，扣上傳統鮑魚汁及爽身的花菇、青尖椒蒜片爆和牛及臘味花膠燴糯米飯，最後以椰漿香芋紫米露配傳統酥皮蛋撻作結。

價錢：連品酒師餐酒配搭為每位港幣1,788元。

以上價錢另收加一服務費。

Café 103 地中海主題自助餐

▲ Café 103 地中海主題自助餐。（圖片由酒店提供。）

除了鮑魚盛宴外，酒店指Café 103亦推出地中海主題特色自助餐，包括傳統塔布勒沙律及西班牙海鮮沙律、即席烹調菜式有法國經典普羅旺斯燉菜、西班牙香蒜辣蝦、摩洛哥燉羊膝及西班牙海鮮燉飯，最後送上土耳其果仁蜜餅等等。所有地中海主題菜式將會整個五月的星期一至日及公眾假期晚市時段，即晚上6時30分至9時30分供應。

價錢：

星期一至四成人：成人收費為港幣828元，3至12歲小童收費為港幣498元

星期五至日及公眾假期：成人收費為港幣858元，3至12歲小童收費為港幣498元。

母親節當晚成人收費為港幣1,028元（已包括無限添飲氣泡酒、指定白酒及紅酒、橙汁及汽 水），3至12歲小童收費為港幣608元（已包括無限添飲橙汁及汽水）。

以上價錢另收加一服務費。

▲ 母親節花束。（圖片由酒店提供。）

適逢母親節，香港麗思卡爾頓酒店在母親節推出多款花束供客人選擇，包括母親節禮盒套裝，當中包括5朵紅玫瑰拼6朵康乃馨花束、母親節限定的士多啤梨櫻花蛋糕及Ritz香檳一枝。糕餅主廚李銘峰亦推出了母親節限定的士多啤梨櫻花蛋糕，利用時令的櫻花食材及士多啤梨鋪面。

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母親節天際住宿體驗

由2022年5月6日至9日酒店的「母親節天際住宿體驗」會於房間準備母親節佈置，送上母親節限定的士多啤梨櫻花蛋糕一個及住宿期間享用香檳一枝，還有酒店提供的即影即有相機，大家可以與母親留下倩影（需是乎酒店實際情況而安排），翌日會送上雙人早餐。酒店指確認入住後，客人可以以優惠價錢港幣680元，提早至少三天為母親預訂母親節花束，送上驚喜。

價錢：每房每晚港幣$3,899起。

以上價錢另收加一服務費。

水療之旅

▲ 馨水療之旅。（圖片由酒店提供。）

香港麗思卡爾頓的水療中心亦推出了「養顔美肌」療程，先以60分鐘提升面部療程，從外到內激活緊緻面部塑形。完成面部護理後，會送上手作燕窩NestBloom。 「養顔美肌」療程包括：60分鐘The Ultra V面部塑形療程及即食滋補手作燕窩 NestBloom。

優惠由即日起至2022年3月31日，星期一至四費用為港幣3,680元，星期五至日及公眾假期費用為港幣3,880元。

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除此之外，大家也可以與媽媽在雙人水療套房享受「雙人養生之旅」。 先以雲喱拿泡泡浴及手作燕窩NestBloom開始，緊接其後的是身體磨砂及按摩。 「雙人養生之旅」包括：享用雙人水療套房、享受30分鐘雲喱拿泡泡浴、即食滋補手作燕窩NestBloom（兩位用）、30分鐘甜杏身體磨砂、60分鐘皇牌按摩療程。

優惠由即日起至2022年5月31日，星期一至四兩人費用為港幣5,460元，星期五至日及公眾假期兩人費用為港幣5,880元。

以上價錢另收加一服務費。

詳請及查詢請按此。

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責任編輯：蕭雅文