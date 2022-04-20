【疫苗接種】4間兒童疫苗中心周末延長開放時間　明起可網上預約

▲ （公務員事務局圖片）

政府將由星期六（23日）起至5月15日期間，延長4間兒童社區疫苗接種中心在星期六、星期日和公眾假期的開放時間至上午8時至下午8時。家長或監護人可於明日（21日）上午9時起，透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站，為5至11歲兒童預約在延長開放的時段免費接種復必泰疫苗。

4間兒童社區疫苗接種中心：

港怡醫院兒童社區疫苗接種中心

香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心

圓洲角體育館兒童社區疫苗接種中心

荃灣體育館兒童社區疫苗接種中心

開放時間：

平日將會照常每天上午10時至下午6時開放

逢周六、周日和公眾假期會延長開放時間至上午8時至下午8時，直至5月15日

每天下午1時半至2時半為清潔時間

公務員事務局局長聶德權表示，當局正致力提高兒童和長者的接種率，希望今次延長兒童社區疫苗接種中心的開放時間，可以方便家長在假日帶同子女接種疫苗。他又說，第五波疫情錄得兒童的嚴重甚至死亡個案，家長或監護人應正視兒童染疫後重症和死亡的風險，盡早為子女安排接種新冠疫苗。



由於兒童接種復必泰疫苗需要特別的疫苗稀釋程序，5至11歲兒童必須在上述4間兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗。他們必須在接種疫苗當日攜同已簽妥的以下版本的家長同意書，並由家長或監護人親自陪同前往接種疫苗。



接種疫苗人士須帶同身分證明文件正本接種疫苗。若兒童身分證明文件中沒有任何照片（例如出生證明書），接種疫苗時須出示帶有學生照片的學校證明文件（例如學校手冊）。



此外，3至11歲兒童亦可在提供科興疫苗的社區疫苗接種中心、醫院管理局普通科門診診所、衞生署學生健康服務中心和私家診所等接種疫苗。家長或監護人請為已接種兩劑科興疫苗滿三個月的3歲至11歲兒童，透過專題網站預約接種第三劑科興疫苗。

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責任編輯：郭詩詩