【KOL天后】陳凱琳當KOL年賺千萬獲「品牌最愛」殊榮　任訪淡節目監製訪問朱千雪

▲ 榮升「KOL天后」的陳凱琳年賺千萬。

已榮升人妻兼靚媽的陳凱琳（Grace）為照顧一對兒子，近兩年刻意減產不拍劇集，積極轉戰KOL界，日前Grace獲頒發「品牌最愛」殊榮，據說她當KOL於疫市下穩袋千萬元。

成功轉型的Grace吸金力勁外，近日更升呢為「陳監製」，原來她主持訪談節目外，同時兼任監製，Grace碌盡人情咭廣邀好友任嘉賓外，連孖生細佬也會現身節目。

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▲ 陳凱琳近年轉型做KOL。（取自instagram）

陳凱琳成功轉型

雖然陳凱琳近年減少了幕前工作，不過Grace依然努力發展自己的事業，兩年前跟好友雪姨（容可兒）攜手創立品牌「雪后」，推出自家設計的卸妝棉外，更不時跟雪姨拍片於Youtube分享。

近年Grace索性轉型做KOL，不時更新IG跟網民大家分享生活以及扮靚心得外，IG粉絲人數現逾70萬，另外Grace更替品牌出post和拍片吸客，她完全沒有港姐和明星的包袱，以吊帶喱士背心sell睡衣。

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成功轉型的她獲得不少品牌愛戴，「2021香港社交媒體風雲榜」昨日（4月19日）公布得獎名單，結果陳凱琳獲大會頒發「品牌最愛」殊榮，去年她共獲32個品牌贊助，帖文達119篇。

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一年內勁賺8位數字

說到得獎感受時，她說：「去年是較難渡過和克服的一年，所以每次有不同的工作機會和合作伙伴，我都會非常感恩，亦很多謝觀眾繼續看我的資訊和創意短片。」她稱今年會繼續努力。

有報道指Grace這位「KOL天后」一年內勁賺8位數字，她更自組團隊，協助拍攝相關短片。

▲ 陳凱琳跟孖生細佬將首度亮相幕前。

兼任節目監製

另外，已減少涉足幕前的Grace，近日正拍攝《日日媽媽聲》第2季外，更為明珠台清談節目《Love Matter》任監製兼主持。

一連12集的《Love Matter》近日正進行錄製，節目將於暑假推出，在首集節目，Grace邀來好友朱千雪擔任嘉賓，報道指二人於節目中分享婚姻之道。

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對於首次擔任監製，Grace覺得十分好玩，她謂起初籌備節目時，她從旁給予不少意見，由於參與度十分高，故她獲邀擔任監製一職。

節目的嘉賓名單由Grace親自邀請，她更訪露孖生細佬將會亮相節目，因為細佬將移民加拿大，想趁姊弟別離前，留下一個難忘回憶。