【水塘釣魚】水務署宣布放寬水塘釣魚期　持釣魚牌可全年在香港所有水塘垂釣

▲ 水務署宣布明日起放寬水塘釣魚期，持釣魚牌可全年在香港所有水塘垂釣。（資料圖片）

水務署今日（20日）宣布，將於明日（21日）放寬水塘釣魚期，容許持有有效釣魚牌照人士全年在香港所有水塘垂釣；如欲到水塘釣魚的人士，須先向水務署申請牌照。申請人必須年滿13歲，費用為33元，有效期為3年。

過往，持有有效水務署釣魚牌照的人士一般只可在每年9月1日至翌年3月31日在水塘垂釣。水務署指，鑑於市民對垂釣的興趣日益增加，而水塘是其中一個熱門的垂釣地點，水務署2021年4月展開放寬水塘釣魚期的先導計劃，容許持有有效釣魚牌照人士於2021年全年在船灣淡水湖及大潭水塘群垂釣。

水務署亦委託了專家顧問，評估在先導計劃期間，放寬釣魚期對水塘環境和水質及水塘內魚類種類和數量的影響。評估結果顯示放寬水塘釣魚期限制對水塘環境、水質及水塘內魚類種類和數量均沒有構成明顯影響。

水務署檢視專家顧問的意見後，在不影響食水供應及安全的前提下，放寬水塘釣魚期，讓持有有效釣魚牌照人士可以全年在香港所有水塘，即17個水塘及9個灌溉水塘垂釣，讓市民享受釣魚樂趣。水務署會繼續緊密監測水塘的水質，定期抽取水樣本進行化驗，確保水塘的水質優良。

水務署特別提醒前往水塘區釣魚及郊遊的人士要保持集水區、引水道及水塘範圍清潔，切勿將垃圾或物件隨地棄置或擲入水塘，或在集水區、引水道或水塘嬉水、游泳、清洗物件及放生動物，包括魚類等，以保障食水安全及公眾健康。污染水塘和上述其他水務設施屬違法行為，一經定罪，可被處最高罰款5萬元及監禁2年。

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責任編輯：李榮忠