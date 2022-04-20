【早產BB】28周早產體重僅2.2磅　王棠云分享照顧愛女心路歷程哽咽：要堅強面對

▲ 王棠云分享照顧女兒的經歷時一度哽咽。

藝人余文樂與台灣皮帶大王千金王棠云育有一對仔女余初見及余初心，女兒余初心出世時是早產BB，28周出世的她出生時體重僅2.2磅，一度陷入危險期，一出世就成身插滿喉管，畫面令人心痛，不過在兩夫妻悉心照顧下，余初心健康成長，現在已經1歲半，而且識行識走，非常活潑，王棠云最近就為台灣早產兒基金會，擔任早產兒防護大使，分享照顧早產BB的心路歷程，及如何預防早產兒「頭號殺手」呼吸道合胞病毒（RSV）。

最新影片推介:

王棠云日前以大使身份錄製預防早產兒RSV感染，降低重症風險的影片，片中分享自己身為早產兒媽媽的心路歷程，她憶述當時女兒在保溫箱中插著呼吸器的模樣時一度哽咽，為防有意外發生，王棠云與余文樂向醫護團隊學習急救法，以防不時之需，而當女兒留院期間更注射了6劑RSV單株抗體以防感染病毒。

▲ 余初心小小身軀插滿喉。

根據衛生防護中心網頁稱，呼吸道合胞病毒（RSV）會引致呼吸道疾病，例如氣管、肺部及中耳的感染。這種病毒是引致1歲以下嬰兒支氣管炎和肺炎的最普遍原因。患者會發燒並有其他症狀，例如流鼻水、咳嗽、頭痛、食欲減退、身體感到痛楚或軟弱無力，及間中會引起中耳炎。而預防方法就是要保持良好的個人及環境衞生。

而據台灣新生兒科醫學會秘書長鄭玫枝表示，早產兒感染RSV後，每4位就有1位需要住進加護病房，嚴重更造成死亡。.

呼籲父母堅強面對

王棠云在拍攝現場大方分享女兒的成長照片，她呼籲所有早產兒的父母都要堅強面對，現在疫情緊張，大家對於病毒感染及預防都非常謹慎，RSV呼吸道融合病毒就有點像新生兒的新冠肺炎，父母們應該要多一點認識就能多一分準備，也鼓勵所有的早產兒父母，在醫護團隊的專業照護之下，每個提前來到世上的小生命都能夠健康長大。

▲ 余初心已經一歲半，健康活潑。

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責任編輯：陳麗薇