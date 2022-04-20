【潮物速報】Stella McCartney聯乘迪士尼經典電影《幻想曲》　推環保男女合穿中性系列

▲ Stella McCartney X Disney Fantasia即日發售。（圖片品牌提供）

Stella McCartney作為全球最出色的環保時裝設計師，這條路一點都不容易走，但可幸的是在疫情籠罩全球的這年頭，品牌於去年虧損已大幅收窄至2,900萬英鎊，當中急起直追的原因，大有可能是她推出The Beatles聯乘系列有關，因此，今年再找另一個合作單位迪士尼合作，大家完全都不會感到意外。

▲ 《幻想曲》彩虹Mickey針織上衣。（$10,100/圖片品牌提供）

正所謂「成名要趁早」，Stella McCartney可說是當中的代表，因為父親是傳奇樂隊The Beatles成員Paul McCartney的原因，據說在Saint Martins設計學院修讀時她已經是風頭躉，當時圍著她團團轉的還有我們熟悉的前Celine創作總監Phoebe Philo。

25歲時的Stella以還未畢業的姿態就當上Chloe的總設計師，踢走已故的Karl Lagerfeld，而她亦不負所託將當時無人問津的Chole帶回流行軌道，但4年過後，她就急不及待地作個人發展投入Gucci Group門下。

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但獨立後的她仿佛魔法一下子消失，誠然，沒有人太記得這位女生推出過有甚麼獨門設計，但話雖如此，筆者反而覺得她不急於一時站在最前線曝光，默默地將品牌向著環保大道進發。

多年下來，Stella從不用上動物皮看製造服裝和配飾，甚至提供資金幫助一些公司去開發和一些與動物皮革百分百相似的人造皮革，服裝亦全用上可持續性有著認證的面料。

例如年初就與來自加州生物科技公司Bolt Threads合作推出由真菌根部製成的Mylo面料，不約而同與Hermes的蘑菇絲製的旅行袋看齊，單是這種做法，就已經為品牌的形象提升不少，試問一提起最具環保意識的時裝設計師，除了Stella McCartney還有其誰？

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Stella McCartney演奏的《幻想曲》

而隨著已經不下一次找來老爸Paul McCartney的The Beatles樂隊成員圖案一用再用後，今次則找來迪士尼合作（上次和迪士尼合作是2010年用上愛麗斯夢遊仙境推出珠寶系列），以電影《幻想曲》為靈感，推出一個男女可穿的中性系列。

當然《幻想曲》落在她的手上，自然會配合她今年春夏系列的「迷幻」主題，當中Stella找來一幅源出於1940年代的罕有《幻想曲》的電影海報然後造成印花圖案，並挑選LVMH Nona Source 的限量款舊藏絲綢面料印製而成。圖案上亦可見《魔法師的學徒》樂段中的經典畫面「米奇與掃帚人」圖案，或《田園交響曲》中出現的半人馬等。

此外，整個系列的服裝都來自可持續性發展的環保面料，包括舊藏再生絲綢、不含PVC的亮片、有機棉針織布和denim、再生尼龍、與及源自可追溯來源農場的可靠羊毛等，對於環保而又追求時尚的支持者來說，這一次由Stella McCartney 演奏的《幻想曲》有一定的吸引力。

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記者：何偉雄