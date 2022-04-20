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【職業病】工作過勞衍生「職業病」常疲倦易水腫　中醫推介潤肺生津茶療　按摩助活血

保健美顏 13:23 2022/04/20

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工作過勞衍生「職業病」常疲倦易水腫，中醫推介潤肺生津茶療、按摩助活血。

疫情緩和，各工種逐漸全面復工、復課，長時間工作易出現過勞症狀，衍生「職業病」。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，中醫理論有「五勞」之說，久視、久卧、久坐、久立、久行都會使人過勞致病，而常出現腰酸背痛、眼乾、聲沙。梁醫師分享四大類職業過勞症狀，來看哪些是適合你的工作保健方法。

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1. 腦力勞動者

症狀：大腦疲勞；頭昏腦漲、專注力下降、記憶力下降、失眠

解救方法：

  • 工餘時間放空、做和平日工作不同的事；聼音樂、運動、烹飪等都有助放鬆
  • 補益腎氣食材：黑芝麻、木耳、黑豆、烏雞
  • 補腦食材：核桃、花生、開心果、栗子
  • 按太陽穴：有助加快血液循環、醒腦提神、護耳養目、消除疲勞

2. 重度用聲者

症狀：發聲疲勞；口乾舌燥、喉嚨乾痛、聲音嘶啞、失聲。

由於喉嚨缺乏滋養令聲道燥澀，初起喉嚨乾痛，後聲音沙啞甚至失聲；宜飲用清肺利咽茶保護聲帶。

解救方法：

胖大海木蝴蝶薄荷茶

  • 胖大海2-3顆、木蝴蝶6克、薄荷6克
  • 材料洗淨，用刀背拍鬆。放入保溫瓶以熱水沖洗一遍，再注入熱水焗15分鐘，稍放涼後加入蜂蜜調味即可。
  • 注意：可反覆沖泡至味淡；身體無偏熱症狀不宜。

多食潤肺生津食材

  • 雪梨、雪耳、百合、芝麻、蜂蜜、枇杷、石斛、杏仁、海底椰、玉竹、沙參

3. 久坐工作者

症狀：慢性疲勞；肩頸酸痛、腰痛、便秘、下半身水腫、有小肚腩。久坐不動令肌肉無力，有礙氣血運行。

解救方法：

小幅度拉筋運動

  • 頸部伸展：頭朝上下左右方向輕輕下壓
  • 肩部伸展：左手抱右臂壓向身，右手伸直上下移動；換邊做
  • 腰部伸展：腰向左轉，兩手拉著左邊椅柄停留15秒；換邊做
  • 腳部伸展：伸直腳尖，腳踝旋轉讓腳跟及小腿肚的筋伸展

爭取活動機會

  • 距離允許下，步行上下班
  • 不時站起走動、伸展綳緊肌肉
  • 行樓梯代替搭電梯
  • 午餐時間多散步
  • 久坐後注意擡頭、挺胸收腹，呼吸更多氧氣

4. 久站工作者

症狀：雙腳勞損；腰部酸痛、靜脈曲張、腳部水腫

解救方法：

活血茶療：山楂洛神花茶

  • 山楂乾品5片、洛神花乾品2朵、冰糖適量
  • 材料洗淨放入保溫瓶以熱水沖洗一遍，再注入熱水焗5分鐘，加入冰糖即可。（可反覆沖泡至味淡；孕婦、經期及胃部易不適者不宜）

足浴按摩

  • 睡前做鹽水足浴，有助紓緩疲勞及加強氣血循環。
  • 按摩承山穴（小腿肚肌肉下方凹陷處），用拇指按壓20次，有助去水腫、促進血液循環及舒緩腳抽筋。

 

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內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：羅嘉欣

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