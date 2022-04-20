【夢想成真2022】疫情影響生活MC $oHo焗戒晚餐　演出被取消KidNey：精神收入多咗

▲ 疫情影響生活MC $oHo焗戒晚餐，演出被取消KidNey：「精神收入多咗。」

蘇致豪和許賢變身而成的樂壇組合MC $oHo & KidNey，在去年才正式出道，推出的作品傳唱度高，短時間內已經讓樂迷記住二人的特色。

譚仔雲南米線亦看中MC $oHo & KidNey的特點，邀請他們成為新推出產品的代言人，兼且與譚仔女聲合唱團合作，合唱全新作品《夢想成真2022》，大談疫情為大眾帶來的影響。

聲稱「從紐約回流返港」的MC $oHo & KidNey稱，米線不只是二人的「Comfort Food」，甚至還是他們「Daily Food」，KidNey表示：「想不到吃甚麼就會吃米線，有時午餐、晚餐不想有太大衝擊，想穩穩陣陣安渡，米線就是最穩陣的選擇，有質素保證。」

$oHo則來個經驗之談：「有時去其他區問『地膽』介紹美食，對方無答案還講到一口泡，我就會問他有無米線，它永遠都是我們的『Safety Zone』。」

▲ （曾嘉文攝）

與譚仔女團合作

過去曾與Kayan9896合唱出道作《係咁先啦》，今次對手換上譚仔女團，二人大讚與隊長玲玲姐和副隊長彩燕姐合作氣氛很好：「不得不提玲玲姐失控之笑容和彩燕姐的靈活的頸部，在拍MV當日帶了很多歡樂給我們。」

首次接觸Rap的女團成員表示在合作前覺得緊張，但在拍攝現場覺得跟MC $oHo & KidNey拍片好好玩、好放鬆。

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問到MV拍攝的難忘事，$oHo提到眾人在的士上合力搖晃令車廂擺動的一幕：「過程好需要力氣，大家稍一鬆懈車廂就會停下來，要一直保持那個動力和能量才行。」

而KidNey則指譚仔姐姐非常怕醜和慢熱：「雖然她們實力雄厚，但其實經驗尚淺，不是經常以女團身份出來『撈』所以有點怕醜，例如搭膊頭那些動作，起初她們太害羞，要我們說不用怕放心搭才放得開，相信她們之後發展的道路會越黎越順暢。」

搵食就係 滿身泥濘 唔好同我 扮哂黎明

新作《夢想成真2022》歌詞再次由MC $oHo操刀，他指當中最喜歡「搵食就係滿身泥濘，唔好同我，扮哂黎明，明唔明你控制唔到風雨停唔停，明唔明我哋理得個天晴唔晴」

這段歌詞：「這四句在叫大家無論在多艱難的環境下，不只要撐著，在心境上都不要被外界影響。蘇東坡都曾經講過這樣的事實，『也無風雨也無晴』，就是說別管他吧，環境就是這樣，既然我都控制不到，那就不要想怎樣控制它吧。當分辦到哪些能控制哪些不能，其實人生都沒有甚麼大問題。」

▲ （曾嘉文攝）

KidNey非常認同拍檔的想法：「人以為太多東西都在掌控之中，例如配合天文台加上自己經驗，會覺得天氣能夠預測到，所以他們會好煩惱。這首歌可以提醒他們，其實歸根究底一切都是控制不了，有時煩悶惱是自己添給自己的。」

MC $oHo續謂：「歌詞唱到『抱住希望等明天』，但如果你抱著希望等環境變，最後好大機會帶來失望，因為你無辦法出力去改變環境，所以不用在這些地方抱希望，那些精神心機放回自己身上比較好。」

▲ （曾嘉文攝）

KidNey的心水歌詞跟MC $oHo一樣：「很多句歌詞都喜歡，最大意義就是『搵食就係滿身泥濘，唔好同我扮晒黎明』，疫情由2020年1月開始，當時大家還未知驚，但其實我們很快就感受到搵食會好艱難，這句說話由那陣時已經想講，終於到2022年4月我們繼續講，還創作成歌曲表達出來，別具意義。」

食個晏 要過三關 新習慣 係戒晚餐

兩年多的疫情改變港人的生活習慣，MC $oHo坦言他最大的改變就如歌詞所唱的『戒晚餐』：「以前晚餐要來約朋友，但現有再沒有這支歌仔唱。『食個晏要過三關』，本來吃午餐是要來放鬆，現在進餐廳吃飯前還要過關。還觀察到好多人習慣改變了，有些情侶被逼Long D（遠距離戀愛），另一半去外地工作本來一個月就回來，但又要隔離又有熔斷機制，突然就變成了Long D一段好長時間。」

喜愛踢波的KidNey則改變了運動習慣：「多了自己一個做運動，球場封了無得一班人踼波，反而多了自己踼，自己攞個波落去踼，這就是疫情的改變，其他一切如常。」

▲ （曾嘉文攝）

講到疫情對工作的影響，MC $oHo自言一向沒有理會收入，但承認有演出因為疫情而取消，KidNey則謂：「沒有了演出但多了休息時間，我們需要休息，精神收入多了精神富裕了，腦袋亦轉得快了。」

與YouTube頻道「試當真」成員蘇致豪和許賢「友好」的MC $oHo & KidNey，被問及「試當真」頻道推出NFT計劃在網上引起極大迴響，KidNey聞言秒回：「No comment，一來跟他們不熟，甚至有點憎恨他們。因為他們好鬼惹火，尤其這個時候不想被他們焫著。」

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記者：陳心怡