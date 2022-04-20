【深切哀悼】亞洲金融主席陳有慶離世　林鄭月娥發文哀悼

▲ 亞洲金融主席陳有慶離世。（資料圖片）

亞洲金融主席陳有慶日前離世。行政長官林鄭月娥今日（20日）對陳有慶逝世表示深切哀悼，她指，陳有慶為商界翹楚和慈善家，多年來推動本港保險業穩健發展，備受商界敬重；同時領導其集團積極參與公益事務，履行社會責任，在財政和其他方面向本港的社會組織和社會企業提供支援。

林鄭月娥指，陳有慶致力加強海外僑胞之間的交流，凝聚僑心，弘揚中華文化，並在社區敦睦鄉誼，熱心服務社會，貢獻良多，在2018年獲香港特別行政區政府頒授大紫荊勳章。

我對陳博士辭世深感哀痛，謹代表香港特別行政區政府，向他的家人致以深切慰問。

香港中華總商會對永遠榮譽會長陳有慶離世深表惋惜，並對其家人致以深切慰問。中總會指，陳有慶對中總會務亦貢獻良多，他於1976年加入香港中華總商會，歷任常務會董、副會長，並於1998至2002年間出任第41及42屆會長，其後一直榮任永遠榮譽會長，為中總會務發展無私奉獻，不遺餘力，深受該會同仁敬仰和愛戴。

任內他致力促進中總與內地和東盟地區加強交往聯繫，並積極參與推動區內金融領域的深化合作，全力支持國家金融改革開放。他多次率團赴內地和東盟地區考察訪問，引領會員在內地與周邊區域經貿發展抓緊商機。

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責任編輯：李榮忠