【培育子女】出道7年為愛淡出娛圈嫁律師　蔣麗萍退隱做慈善培育4名學霸子女

▲ 蔣麗萍培育了4名學霸子女。

曾於80年代於歌視藝發展順暢的歌手蔣麗萍，出道短短7年就退出幕前，接受當時律師男友陸志明的求婚，其後轉往商界發展。婚後她先後誕下3子1女，直至近年她再度活躍幕前，並於社交平台分享近況，原來子女們都是學霸，蔣麗萍享盡兒女福。

蔣麗萍近年活躍於社交平台，不時在Instagram上載照片分享近況，早前她其中一名兒子於香港中文大學法律系博士畢業，一家人在中大影畢業照留念，蔣麗萍深感欣慰。而這名兒子不但是學霸，更十分孝順，新春期間陪伴父母行山。

另一名兒子早已結婚，與外籍太太定居台灣。而細女Chloe畢業於美國著名學府紐約大學，並於今年1月回港工作，兩母女更一起出席名牌時裝派對。

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出道7年結婚淡出

蔣麗萍於1983年以歌手出道，參加麗的電視舉辦的「亞洲歌唱比賽」入行，短短7年的星途中，其歌曲及電影《我為你狂》、與梅艷芳拍的劇集《香江花月夜》成為經典。

不過，她在事業發展得不錯時，卻毅然退出娛樂圈，全因現在的老公陸志明，當時追求她5年，最終憑誠意打動她，嫁作人妻相夫教子。蔣麗萍婚後轉行做地產，不過在金融風暴時一度險要申請破產。她曾受訪表示，當時投資超過了自己的能力都不自覺，不少人都叫她找企業家爸爸幫忙，然而爸爸卻拒絕借錢，

我爸爸太叻，佢係做生意嘅，計數好精靈，叫我還唔到錢就賤價賣出。佢認為借錢畀我如倒錢落鹹水海，薑係老嘅辣，好在聽佢話蝕讓出去，感恩最終唔使申請破產。

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蔣麗萍是震雄集團創辦人蔣震的三女兒，其家族共有7名兄弟姊妹，其中立法會議員蔣麗芸是蔣麗萍的二家姐。震雄集團主要生產注塑機，賣給大陸中小企，故蔣震亦有「注塑機大王」的稱號。蔣麗萍早前在爸爸離世後，於福音機構訪問中分享家族大合照，可見人才濟濟，非常熱鬧。

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責任編輯：王明芳