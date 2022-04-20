【金宵大廈2】黃婉華從「姐姐」風波中反思演員責任　Franchesca：言行舉止都需要留意【有片】

《金宵大廈2》其中單元「姐姐」在上周播出後，被指起用香港演員塗啡膚演外傭涉種族歧視，由此掀起網上熱話，網民反應兩極，並引起網上筆戰。

在《金宵大廈2》演「姐姐」的黃婉華（Franchesca）在今早（4月20日）於個人社交平台發文道歉，她更親身接受TOPick訪問：「其實由『姐姐』這單元出街後，觀眾反應兩極，自己都反思很多，在此階段真的感到不好意思，從沒想過有這麼大的影響，但不論如何，都要為自己的角色負上責任，亦真的沒心造成歧視問題。」

最新影片推介：Edan專訪

反思演員責任

她指，這問題很複雜，包括社會、政治和藝術等：「其實此事亦有好的地方，可令大家開始關注和討論這個議題，因為這議題一直存在社會上，所以覺得能夠讓不同的機構討論此事，是件好事，而且又令我反思作為一個演員有甚麼責任以及可做甚麼。」

談到《金宵大廈2》單元「姐姐」被「河蟹」，TVB沒把此單元放上myTV，她表示這不是由其決定，所以不作太多回應。她又指在今次風波上，明白身為演員，言行舉止都需要留意：「不可用一個玩的心態做事，演員最好玩的事就是要投入角色， 但有時便會很容易引起誤會， 所以今次在經歷中學習。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Franchesca：一切仍在學習中

由舞台劇演員成為網絡熱話討論對像後有何轉變？她說：「一夜之間所有事情都有所改變，例如現時在自己的社交平台發文都要很小心，但明白這是作為公眾人物的責任，加上我還是新人經驗尚淺，所以一切仍在學習中，這對我而言都是個很寶貴的課題。」

黃婉華又表示，此事令她更反思自己想成為一個甚麼的演員，有助其思考將來的演藝路。

髮型、化妝：renee_316@reneemakeup

場地：Corner Cafe

記者：梁樂欣、陳淑霖