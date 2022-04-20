【美食速報】日本過江龍赤身燒肉專門店登陸中環　$788廚師發辦套餐＋獨家新村和牛稀有部位

▲ 日本過江龍Yakiniku USHIO 赤身燒肉專門店正式登陸香港。（圖片由餐廳提供）

燒肉迷有福了！今年來自日本福岡的燒肉專門店Yakiniku USHIO正式登陸香港，USHIO主打供應日本鹿兒島新村畜產農場直送的「新村和牛」，將日本的「赤身燒肉」熱潮引入香港，沿用總店一直採用的「新村和牛」之餘，更由日本派駐日籍廚師駐守香港分店，還有全港獨家供應的新村和牛稀有部位！

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餐廳指新村和牛全身的脂肪分佈平均，即使是赤身部位，脂肪含量不是最高，但油花同樣豐富。而呈鮮紅的瘦肉部位肉味濃郁，肉質細緻。餐廳表示USHIO主廚因應和牛不同部位，根據該紋路使用「自家獨創的切割手法」，令赤身部位仍保持質感鮮嫩。

主廚會為和牛去除多餘脂肪，切成薄片，伴以「自家秘製的獨門醬汁」，於日本訂製的Shinpo烤爐上以高溫快速灼燒，鎖住肉汁。餐廳更會提供不同部位的「建議最佳灼燒時間」，希望讓客人品嘗到燒肉的美味。

全港獨家供應「新村和牛」多個稀有部位

▲ 赤身和牛7款盛合。（圖片由餐廳提供）

USHIO表示已取得全港獨家供應「新村和牛」之代理權，此品種屬鹿兒島黑毛和牛，並曾於「日本全國和牛大賽」中獲取至高榮譽大獎。餐廳會供應和牛多個不同部位，如辣椒肉、友三角及肩三角等。

客人還可以點選由主廚發辦的組合「赤身和牛7款盛合（1切）」，由辣椒肉、牛柳、肩三角、友三角、牛板腱、臀肉心、上後腰脊肉、和尚頭、後腰蓋柳、龜之甲及內腿七款而成，讓客人品嘗和牛赤身部份的味道及肉質，適合追求健康而且對食物品質有要求的客人。

另一推介「特選5款和牛盛合（2切）」，每份均包含牛柳芯、牛柳、牛板腱、西冷及肉眼，切合客人追求入口即融的感覺。「和牛西冷壽喜燒」的西冷則經主廚薄切，只需輕輕灼燒兩面，伴以日本蛋黃一同食用。

餐廳亦可按客人要求預訂餐牌以外的稀有部位，或於熟成櫃中存放和牛，讓大家享受新村和牛！

期間限定$788廚師發辦套餐

USHIO還推出兩款廚師發辦套餐，分別是「和」（$1,388）及「悅」（$988）。兩個套餐均可品嘗到和牛西冷壽喜燒、特選／赤身和牛鹽燒及醬燒各三款、USHIO咖喱和牛飯、招牌甜品USHIO特製泡芙等。「和」套餐則包括了澳洲特選和牛牛舌及稀有的牛柳芯，適合一眾牛魔王！如果想試一下牛肉以外的肉類，則可以選擇「悅」套餐，當中有三瀨雞腿肉及鹿兒島黑豚腩肉。

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為慶祝USHIO首間海外分店開幕，餐廳推出期間限定的$788廚師發辦套餐，套餐同樣包括特選赤身和牛及USHIO咖喱和牛飯等招牌菜，每日限量供應，必須於訂座時預訂。

$788廚師發辦套餐供應時間如下：

4月14–20日：上午11時30分–下午6時

4月21日起：上午11時30分–下午3時30分

最佳品嘗方法

獨家酒桶熟成日本清酒及香檳

除了食物品質外，USHIO亦為大家帶來不同的餐飲體驗。在飲品方面，USHIO與日本清酒高木酒造及酒莊Edel Wein合作，推出Fusion 2022 “Delightful” USHIO香港限定。在完成清酒繁複的步驟後，酒造會將清酒放進Campbell Early葡萄酒酒桶內貯藏，令其酒體醇厚，香氣集中。此外，USHIO獨家代理的香檳Besserat De Bellefon Blanc De Blancs，酒體平衡醇厚，帶有蜜糖甘香、桃及乾果的甜味，在多個國際比賽中取得金獎，酒迷不能錯過。

日本直送手製餐具

為了讓客人可品嘗日本地道風味，餐廳特意從日本訂購特別燒製的餐具以提升餐飲體驗。用上 金照堂的「麟」系列，逐件人手製造，不同的角度下會因應光線折射而產生不同顏色。此外，餐廳亦採用了田燒特色餐具。

餐廳有主用餐區、開放式吧台及私人房間。每個區域均用上了寬闊的格子日式屏風作分隔。主廚會於吧台前的雲石枱展刀功，店內面積約五千三百平方呎，設有兩個獨立房間作私人聚會之用。

赤身燒肉USHIO

地址：中環威靈頓街2-8號威靈頓廣場地下

電話：23282318

營業時間：

4月14日至20日，上午11時30分–下午3時30分（最後下單時間：下午3時）

4月21日起，下午6時–晚上10時（最後下單時間：晚上9時30分）

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責任編輯：蕭雅文