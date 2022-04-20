【金宵大廈2】趙頌茹花逾兩小時變身詭異Mimi　監製透過單元呼籲及早釋放負面情緒

▲ 《金宵大廈2》

TVB劇集《金宵大廈2》現正熱播，昨晚（4月19日）播出的第6個單元「仿客」下集，劇情講述與兒子梓朗（熊倬樂飾）相依為命的單親媽咪羅伊麗（趙頌茹飾），因何懿星議員（陳國峰飾）連番「鼓勵」與對方日久生情，在二人情投意合之際，怪事發生。

及後伊麗發現遭何議員利用，邪惡力量Mimi再次出手懲戒壞人。意識到Mimi可能與自己內心怨念有關的伊麗，醒覺後力圖挽回價值觀已被扭曲的梓朗，可惜由於事情已一發不可收拾，伊麗最終選擇以非理性負面手法與Mimi同歸於盡！

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悲劇結局別有用心

因貧窮、弱小、受盡欺壓與委屈的伊麗，內心積壓大量負能量，因而衍生出Mimi；梓朗則因為愛媽咪，將Mimi的極端行為「英雄化」，最終釀成悲劇！

不少網民直指《仿客》結局悲慘及意料之外，對此監製葉鎮輝（阿細）回應：「其實海報畀咗貼士、媽媽就係Mimi。有人話怨念愈深，就會孕育出負面情緒嘅怨魂、呢個怨魂會做出你平時唔會做嘅嘢，科學解釋可能就係人格分裂，但因為《金宵》係奇幻嘅、所以將Mimi實體化咗、咁樣亦係希望觀眾視覺上會更易投入。」

阿細續指伊麗最終的錯誤決定，全因想保護兒子免受怨念影響、延續悲劇；而故事結局孤兒院地上的畫，說明了梓朗最終還是明白了媽媽伊麗的苦心，算是「苦中一點甜」。

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趙頌茹化身Mimi

由於《金宵大廈2》第6個單元故事氣氛營造緊張，加上Mimi造型相當詭異，令不少網民嚇破膽。

另一令人意外的地方是，Mimi雖由趙頌茹親身上陣，但由於化妝技巧太厲害，不細看及向監製求證，也不能肯定該人就是趙頌茹。對此，監製透露該個造型上妝時間大概兩個多小時，並笑言已是較簡單的「變裝」。

▲ 60年代精神科醫生與男病人的對話，為劇情解話。

對白暗藏玄機

另外，昨晚主線愛情戲亦有很大進展，現實世界，Lydia（李施嬅飾）與Joey（陳山聰飾）有不少交集但卻感覺古怪；而身處黑白世界的Ella（李施嬅飾），則開始逐步揭開Joey神秘面紗，二人更在劇集末段首度跨越時空「見面」，令人更期待往後劇情走向。

有眼利網民發現，60年代精神病院的女醫生（李施嬅分飾）及男病人（陳山聰分飾）對話，其實是為劇情解話，尤其山聰昨晚最後的一句話，更是巧妙地傳達了單元中心思想：「每個人心入面都有黑暗嘅一面，以為壓抑住就可以逃避現實，但實際到了最後還是要面對最真實嘅自己。」