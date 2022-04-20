【港區國安法】涉初選案違保釋條件再被還押　余慧明高院再申保釋被拒

▲ 涉初選案違保釋條件再被還押，余慧明高院再申保釋被拒。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，其中醫管局員工陣線前主席余慧明早前被還押，至2021年7月余向高院申請保釋獲批，期間需遵守不得作出違反《港區國安法》的行為等條件，余其後因違反保釋條件而被解往西九龍裁判法院，並被撤回保釋。余今（20日）再向高院申請保釋，國安法指定法官、高院法官杜麗冰聽取陳詞後拒絕申請。



申請人余慧明(34歲)由大律師石書銘代表申請保釋，法官杜麗冰聽取陳詞後，拒絕申請。

余與其餘46名被告被控於2020年7月1日至2021年1月7日，旨在顛覆國家政權，串謀組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或非法手段，宣揚、進行或參與1項謀劃。



余一直被還押，直至2021年7月28日向高院申請保釋獲批，當時余獲准以10萬元現金及5萬元人事擔保，期間不得離港，須交出旅遊證件，遵守宵禁令，每周4次向警署報到等更改；另不得以任何形式發布或作出可能違反《港區國安法》的言論及行為、不得組織或參與任何選舉，亦不得接觸任何外國官員及議員等。

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記者：林育慧