【戲院重開】《怪獸與鄧不利多的秘密》劇情解密　揭祖迪羅黑巫師情感關係

▲ 《怪獸與鄧不利多的秘密》屬於「怪獸」系列的第三部曲，由去年延至今年終可於戲院上映。（電影劇照）

屬於《怪獸與牠們的產地》系列第三部曲的《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts : The Secrets of Dumbledore），是繼《怪獸與葛林戴華德的罪行》之後的全新續集。艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）、祖迪羅（Jude Law）、嘉芙蓮禾達史東（Katherine Waterston）等人回歸續演。電影原作者J.K.羅琳（J. K. Rowling）聯同《哈利波特》系列史提夫克羅夫斯（Steve Kloves）任編劇、《怪獸與牠們的產地》系列導演大衞葉斯（David Yates）再度掌舵。

▲ 電影講述阿不思鄧不利多教授聯手奇獸飼育學家紐特和一群勇敢的男女巫師和麻瓜，對抗黑巫師和其追隨者。（電影劇照）

作為怪獸系列電影的第三部，《怪獸與鄧不利多的秘密》講述阿不思鄧不利多教授（祖迪羅飾）知道法力強大的黑巫師葛林戴華德（麥斯米克森飾）企圖統治整個魔法世界，但他也深知自己無法單獨阻止葛林戴華德，於是委託奇獸飼育學家紐特（艾迪烈柏尼飾）帶領一群勇敢的巫師、女巫加上一個勇字當頭的麻瓜，攜手執行危險任務。他們遇上無數奇珍異獸，並與葛林戴華德日益壯大的追隨者們正面交鋒。

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正反兩派對抗

系列首作《怪獸與牠們的產地》在定位上與《哈利波特》第一及第二部電影比較相似，讓主角紐特來到紐約這個陌生都市，並認識麻瓜雅各，如同哈利波特首次造訪霍格華茲時一樣，通過角色對於環境的全然陌生視角，為觀眾介紹嶄新的世界觀。

▲ 這次電影明顯從主角核心轉而成為一部群戲作品，展現出與《哈利波特》系列電影的不同。（電影劇照）

至於這次的《怪獸與鄧不利多的秘密》，則相近於《哈利波特》的第六及七部電影，透過鄧不利多組織起來的隊伍，試圖阻止反派陰謀，使正邪雙方的對抗白熱化。

熟悉《哈利波特》系列電影的影迷們應該早就發現，《怪獸》系列中各種魔法或神奇道具較前者少，而是以各式各樣的奇珍異獸作為推展故事的要素，並藉由這些魔法生物的習性及生態，完善這個世界的相關設定，也為此系列帶來與《哈利波特》所不同的新鮮感。誠然，「哈迷」或「魔法迷」對此是欣賞或是失望，就因人而異了。

▲ 在學校擔任符咒學教授的拉利，在電影中化身為推動劇情的重要關鍵人物。（電影劇照）

風格轉為群戲

演員表現方面，電影明顯變成了一部群戲作品，而非前兩部作品中以紐特為中心，因此也使得這個系列更偏向以事件為主，而非像《哈利波特》系列以角色作為核心。這次改由麥斯米克森（Mads Mikkelsen）飾演的葛林戴華德，風格與先前的截然不同。

▲ 前兩集飾演黑巫師葛林戴華德的尊尼特普，因官司風波改由康城影帝麥斯米克森頂上。（電影劇照）

米克森較為低調內斂的演出，明顯更適合情節發展，至少在情緒表現上，比起由尊尼特普演的葛林戴華德要來得細膩，是以今次換角雖然不免讓人覺得可惜，但就成果來看，倒也成為了本片的意外驚喜。（上映日期：4月21日）