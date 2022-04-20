【戲院重開】《怪獸與鄧不利多的秘密》劇情解密 揭祖迪羅黑巫師情感關係
屬於《怪獸與牠們的產地》系列第三部曲的《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts : The Secrets of Dumbledore），是繼《怪獸與葛林戴華德的罪行》之後的全新續集。艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）、祖迪羅（Jude Law）、嘉芙蓮禾達史東（Katherine Waterston）等人回歸續演。電影原作者J.K.羅琳（J. K. Rowling）聯同《哈利波特》系列史提夫克羅夫斯（Steve Kloves）任編劇、《怪獸與牠們的產地》系列導演大衞葉斯（David Yates）再度掌舵。
作為怪獸系列電影的第三部，《怪獸與鄧不利多的秘密》講述阿不思鄧不利多教授（祖迪羅飾）知道法力強大的黑巫師葛林戴華德（麥斯米克森飾）企圖統治整個魔法世界，但他也深知自己無法單獨阻止葛林戴華德，於是委託奇獸飼育學家紐特（艾迪烈柏尼飾）帶領一群勇敢的巫師、女巫加上一個勇字當頭的麻瓜，攜手執行危險任務。他們遇上無數奇珍異獸，並與葛林戴華德日益壯大的追隨者們正面交鋒。
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正反兩派對抗
系列首作《怪獸與牠們的產地》在定位上與《哈利波特》第一及第二部電影比較相似，讓主角紐特來到紐約這個陌生都市，並認識麻瓜雅各，如同哈利波特首次造訪霍格華茲時一樣，通過角色對於環境的全然陌生視角，為觀眾介紹嶄新的世界觀。
至於這次的《怪獸與鄧不利多的秘密》，則相近於《哈利波特》的第六及七部電影，透過鄧不利多組織起來的隊伍，試圖阻止反派陰謀，使正邪雙方的對抗白熱化。
熟悉《哈利波特》系列電影的影迷們應該早就發現，《怪獸》系列中各種魔法或神奇道具較前者少，而是以各式各樣的奇珍異獸作為推展故事的要素，並藉由這些魔法生物的習性及生態，完善這個世界的相關設定，也為此系列帶來與《哈利波特》所不同的新鮮感。誠然，「哈迷」或「魔法迷」對此是欣賞或是失望，就因人而異了。
風格轉為群戲
演員表現方面，電影明顯變成了一部群戲作品，而非前兩部作品中以紐特為中心，因此也使得這個系列更偏向以事件為主，而非像《哈利波特》系列以角色作為核心。這次改由麥斯米克森（Mads Mikkelsen）飾演的葛林戴華德，風格與先前的截然不同。
米克森較為低調內斂的演出，明顯更適合情節發展，至少在情緒表現上，比起由尊尼特普演的葛林戴華德要來得細膩，是以今次換角雖然不免讓人覺得可惜，但就成果來看，倒也成為了本片的意外驚喜。（上映日期：4月21日）