【克服哀傷】世越號倖存女學生成急救員盼救更多人　手腕刻上紋身提醒勿遺忘離世朋友

▲ 世越號8周年，韓國《MBC》採訪了倖存學生及遇難者遺屬，追蹤他們如何從創傷中成長。

2014年4月16日，南韓發生一宗令人傷痛的船難。一艘載有476人的客輪「世越號」沉沒，導致304人罹難。當時船上載有前往旅行地的檀園高中二年級學生及老師，事故導致248名師生不幸罹難，至今有2名學生以及1名老師的遺體仍未尋獲，而獲救的副校長事後承受不住打擊也在2天後自殺。船難發生8周年，韓國《MBC》採訪了倖存學生及遇難者遺屬，追蹤他們如何刻服哀傷，從創傷中成長。

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以下為Facebook專頁「伍麒匡 Cyrus Ng」轉載全文：

8年前動搖人生的慘劇過後，一生都承受著永不結束的痛苦的倖存者和遺屬們是如何克服這一傷痛？這是一個很沉重的話題。而事隔8年據MBC的採訪報導，世越號事故的倖存者中有不少人選擇了幫助他人作爲職業。而遇難者家屬們每當發生災難時都會跑到現場幫助受害者，分擔痛苦。

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25歲的張愛珍在京畿道一間醫院擔任急救師，主要對心臟驟停患者進行心肺復甦術，而她手腕上有黃色絲帶紋身，紋身的原因是為了不忘記先離開的朋友們。

張愛珍是世越號事故當時只有75名生存的學生之一，原本想成為幼兒園教師的她的夢想從那天以後變成了急救員，現在自己親自做救人的工作，克服了當天的痛苦。她向記者表示當遇到如果心臟驟停患者來的話就已經能進行急救處理，見到他們能夠活著，感覺很有意義。

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現在20多歲的大多數生存學生選擇了警察、護士、社會福利師、心理諮詢師等幫助他人的工作，在處理和恢復慘案傷口的過程中，他們想要更深入地理解他人的痛苦，並產生共鳴。被評價為因事故而遭受精神衝擊的受害者戰勝痛苦，朝着積極的方向變化的「外傷後成長」。

檀園高中"School Doctor"、心靈撫慰醫院院長金恩智指出，他們不知從何時已有一種想法，是想要在這個不完整、危險的世界內，成為給別人帶來安全的人。

不僅是倖存的學生，遺屬們亦能確認到相似的樣子。

前年發生COVID-19疫情初期，在大邱因感染擴散而陷入困境時，世越號遇難者家屬們欣然前往了大邱，蔚珍山火或求禮洪水等災難現場亦毫無例外地到訪，與當地遭受災害影響的民眾分擔了痛苦。

4·16世越號慘案家屬協議會姜智恩表示，他們認為與災難相關的學習非常多。經歷這樣的大事時，要成爲能夠傾聽故事、牽手、團結的人。

但這並不意味着疼痛已經消失。據追蹤研究世越號遇難者家屬和倖存者的白皮書。結果顯示隨著歲月的流逝，他們抑鬱症狀和不安問題似乎有所好轉，但與普通人相比，仍然處於更加惡劣的水平，相差一倍多。有遺屬更指自己的妻子聽到孩子們過來吵吵鬧鬧的聲音，就會無意識地跟著走，有時甚至沒來得及回家。特別是遺屬對酒精的依賴問題，即使災難發生8年亦沒有好轉。

他們雖然承受着無法治癒的可怕的痛苦，但不能再有同樣的痛苦，所以想分擔其他人的痛苦。

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隨著時間流逝，慘劇亦會被遺忘的我們內部的另一個想法，不斷提出問題。

首爾大學保健研究生院教授金承燮指出，所謂「世越號以後在韓國社會生活的人的自覺，如果不繼續刻意反思，就會被遺忘和消失」。

這不僅是8週年，亦是9週年或10週年以後國家民眾亦要說世越號的理由。

原文來源：MBC 트라우마에서 성장으로‥고통에도 '연대'하는 이유

https://bit.ly/3M97XhQ

https://bit.ly/3vrveoq

文章獲Facebook專頁「伍麒匡 Cyrus Ng」授權刊登。

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責任編輯：陳昊淋