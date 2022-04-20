【對抗濕疹】濕疹發作極痕癢　中醫+營養師分享5款食療潤膚止痕【附食譜】

▲ 中醫和營養師分享濕疹食療，有助潤膚止痕。

濕疹發作，出水泡、滲液，而且痕癢得令人難以入睡。紓緩不適症狀，可以從飲食入手。TOPick綜合中醫師和營養師分享的食療，羅列在濕疹發作三階段適用，有助清熱袪濕、排毒潤膚、減少發炎的湯水和菜式。

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中醫分享3款食療

註冊中醫師盧文健早前接受TOPick訪問時表示，濕疹容易反覆發作，若氣候急劇變化，尤其是乾燥季節，情況會加劇。若皮膚接觸到外界因素，例如塵蟎、人造纖維或進食異體性蛋白如牛、羊、雞蛋、牛奶、魚蝦蜆海產引致過敏，皆可引發濕疹再次發作。

濕疹在中醫學上的病機，是與中熱毒或濕熱蘊結在皮膚有關。華南地區氣候多炎熱潮濕，人們嗜喝凍飲甜物，使身體積聚濕熱。當濕熱與外界因素、情志因素會互相結合，可以成年後才發作出來。另一方面，濕疹患者多屬過敏性體質，若正值濕冷的冬天，皮膚易皹裂，濕疹易發作。

治療濕疹要對應症狀，因為濕疹分為不同時期及證型，例如是濕熱、血虛或風重。若單純以偏方或袪濕茶清熱，未必能對應證型。他指出，在中醫角度，濕疹發作分為急性、亞急性、慢性3個時期，不同階段會出現不同症狀，可食用不同的食療。

1. 急性期間

症狀：皮膚可見紅疹，極度痕癢。稍微搔癢，紅疹、丘疹瞬間加劇，水泡處流出較多透明或黃色分泌液。

【薏仁綠豆水】

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2. 亞急性期間

症狀：紅疹略為轉淡，痕癢減退，皮膚裂開處會流出白色或黃色分泌液。

【薏仁紅蘿蔔牛蒡湯】

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3. 慢性期間

症狀：皮膚苔癬樣增生，色素沉著，可因飲食、情志或氣候因素發作。

【雞血藤茯苓湯】

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營養師分享2款食譜

「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）早前接受TOPick訪問時表示，3類食物有助抗炎或滋潤皮膚，宜多進食，包括： 含豐富Omega-3脂肪酸的食物、益生菌、含有豐富維他命A、C、E的食物。另有8類食物較易誘發濕疹，包括部份蔬菜、發酵食物為高組織胺食物，進食後會加劇痕癢程度，宜盡量少吃。

但她提醒，濕疹患者不宜胡亂戒口，以免導致人體缺乏某些營養素。若懷疑自己對某些食物有過敏反應，宜向醫生求診，進行過敏測試，先作了解。若想進行食物排除法、觀察自己對哪些食物過敏之前，要先問准醫生。戒吃某些食物一段時間後，若再度進食會誘發濕疹症狀，就要盡量少吃。

她分享以下2款護膚、抗濕疹食譜：

1. 潤膚、減少發炎和痕癢

【香煎三文魚柳】

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2. 排毒、美顏護膚

【雪梨海底椰瘦肉湯】

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責任編輯：黃泳欣