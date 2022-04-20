【求子辛酸】韓佳人婚後10年懷孕歷流產傷痛　試管佗女安胎40周足不出戶

▲ 韓佳人以試管嬰兒的方式懷上大女，在家安胎40周足不出戶。

現年40歲的韓佳人被譽為韓國最美的天然美女，她與丈夫育有一對子女，家庭生活幸福美滿。不過，韓佳人也經歷過懷孕生育的難關，婚後10年懷孕卻不幸流產。近日她在電視節目上分享，流產後以試管嬰兒的方式懷上大女，為免有任何差池，在家安胎40周足不出戶。

韓佳人與金秀賢主演的電視劇《擁抱太陽的月亮》於2012年播出，令她事業創下高峰。她早於2005年與同為演員的延政勳結婚，二人婚後近10年才決定生育，卻被標籤為不孕。2014年4月她宣布懷孕7周，可是不久證實已自然流產。其後她於2016年誕下大女，3年後再生細仔，女兒已經6歲，兒子則將於下月3歲。

最新影片︰

袋鼠媽媽在家安胎40周

為人母後韓佳人專心相夫教子，近來才再在幕前亮相，主持SBS綜藝節目《Circle House》，分享育兒生活及夫妻相處之道。近日她在節目中提及當年流產一事，透露與延政勳婚後10年才想生孩子，只因年輕結婚，擔心未夠成熟為人父母。她很快就懷孕了，可是胎兒在8、9周時沒有心跳。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

其後她嘗試以試管嬰兒的方式懷孕，成功懷上大女，孩子得來不易，她認為BB珍貴得像寶物一樣。由於經歷過流產，她這次懷孕更小心翼翼，形容自己是「袋鼠媽媽」，懷孕40周期間都在家裡安胎，不敢出門。

生活95%以小孩為主

孩子出生後，韓佳人一直忙於照顧家庭及子女，坦言「我的生活95%都是以小孩為主」。全職媽媽的生活絕不輕鬆，她分享子女只相差3歲，往往大女哭時，細仔也跟著哭，面對這些混亂的場面，她指媽媽也很想哭，言語間流露湊仔辛酸。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

韓佳人與延政勳於2003因合作電視劇《黃色手帕》結緣，22歲與對方拍拖，23歲就結婚了。早前她罕有現身丈夫延政勳擔任固定主持的節目《兩天一夜4》，也是二人結婚17年來，首次在電視上一起亮相，夫妻在節目中互動甜蜜。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳