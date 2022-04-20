【求子辛酸】台女神許維恩取卵求子失敗　揭過程超痛苦如「子宮被挖空」

▲ 台灣女神許維恩取卵求子失敗，揭過程超痛苦如「子宮被挖空」。

現年40歲的台灣女藝人許維恩，因甜美外表和魔鬼身材成封為女神，去年她與演員王家梁結婚後，積極備孕。上月許維恩接受取卵手術，無奈取出的11顆卵子在篩選過程中一一被淘汰，近日她在鏡頭前開腔分享取卵的過程，形容是「子宮被挖完」的痛。

許維恩上月接受取卵手術，可惜結果不如預期，她與丈夫王家梁近日出席活動時難掩低落心情，她分享取卵過程，指首次共取出11顆卵子，本來以為數量足夠，結果在篩選過程中都一一未能通過檢驗。

得知消息時，許維恩正在公司開會，當場就崩潰大哭，「或許是期望太大，沒有達到預期中的成果」，又指「應該是活了40年最低潮」。

她又憶述，進行手術後身體相當不適，形容取卵像是「子宮被挖完」的痛，是經痛的十倍，身上也留有11處細微傷口。

前三天很脹，會頻尿、便秘，這段期間覺得自己很腫漲，情緒很滿，心情低落，這段過程中情緒起伏很大，很難跟對方講，對方也感受不到。

丈夫王家梁亦相當心痛，又體諒太太的辛苦，他憶述在家裏首次幫太太打排卵針的過程，直言十分害怕，緊張到冒汗。至於未來會否再嘗試取卵，他表示取決於太太的想法，「陪她經歷過一次，覺得不是人經歷的痛苦」。

而許維恩則說，想給自己3次機會，「如果要做20次，那個心情，太可怕了」。她又提醒女性及早做檢查確認卵巢、子宮狀況，建議有生育打算的女性可趁早雪卵，「以前年輕沒有這樣的觀念，現在醫學科技發達了，真的要快，不然年紀大在做這件事情會很累的」。

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女人40難生育？

婦產科專科醫生陳億仕曾接受TOPick訪問時指，很多女性35歲後才考慮生育問題，可是女性的生育能力於35歲後開始下降，原因是卵子的數量開始減少，以及卵子的質素亦開始下降，女士初經來潮時，體內約有40萬顆卵子，到了37歲，卵子數量只剩約2.5萬顆，因此高齡媽媽較難生育。

很多人誤會，以為經期來的時候每個月只排一粒卵子，但其實不是。年約30歲的女性每次來經兩邊卵巢加起來約排出10多顆卵子。但這10多顆在完全沒有藥物影響的情況下，只有1顆會跑到「終點」，其他的卵子會自然死亡。

雪卵及人工受孕的黃金期及費用？

陳億仕醫生指，現時在香港接受人工受孕療程約10萬元，未有計劃生育的女士可以先雪藏卵子留待日後用，雪卵每年的貯藏費約8,000港元，遇過最長的個案是雪卵10年後再用，而世界的紀錄更是雪卵20年後再用。

雪卵及人工受孕過程會否感痛楚？

人工受孕的過程中，醫生會要求女病人在月經期間，將排卵藥注射到體內。而用藥的意義是將原本只有一顆可以發育的卵子，增加到其他排出的10多顆卵子都會發育。

現在新的排卵針針筒十分幼細，而排卵針不用在月經期間每天注射，只需打大約3到4針。而醫生在取卵的過程中會為病人麻醉，病人不會感痛楚。醫生會在手術中為病人取數粒或更多卵子，惟實際數量要按病人可排卵數目而定，病人可按需要雪藏卵子。為加強成孕機會，不少夫婦要求醫生放入2至3粒胚胎於母體，因此人工受孕多是雙胞胎或三胞胎。

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責任編輯：羅嘉欣