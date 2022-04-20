【上海疫情】兒童作文揭疫下物資匱乏媽媽性情大變　爸爸用兩張紙巾吐骨被罵：為何不用盤子

▲ 上海一名小朋友的作文，揭示媽媽在疫情下變得精神緊張。

上海爆發疫情後，嚴格封控措施，加上物資安排不善，導致不少家庭都缺乏食物及日常用品。當地一名小朋友的作文，就意外揭示媽媽因物資匱乏而精神高度緊繃。在題為「一碰就炸的媽媽」的作文中，小朋友以稚嫩文筆講述媽媽因爸爸「濫用」家中剩餘食物而發怒。甚至連爸爸用餐時，抽了幾張紙巾吐骨，也被媽媽大罵「吐骨頭為什麼要用紙巾，為什麼不用盤子？誰知道小區要封到什麼時候？用完了怎麼辦？」

內地網傳一篇小朋友鞋在作業簿上的「作文草稿」，題為「一碰就炸大媽媽」。文章指媽媽平時「溫柔、可愛、美麗、善良」。惟最近「由於一些眾所周知的原因，她突然變得一碰就炸」。文章提到，媽媽每日忙於網購食物，「每天又要上網搶菜，又要下廚炒飯，忙得不可開交。」

而爸爸原本好心想去廚房幫媽媽，豈料「爸爸以迅雷不及掩耳之勢，往鍋裡扔了家裡最後四個扁尖（一種醃過的筍）。」媽媽立刻制止，但眼見扁尖已入鍋中，「於是大發雷霆：你為甚麼要把所有的扁尖都用掉？」爸爸雖反駁，「你剛才炒番茄炒蛋還用了三個番茄呢？」但媽媽仍止不住怒氣罵道：「現在番茄買得到，你讓我上哪兒給你找扁尖去啊？」

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而紙巾也引發起媽媽怒火。文中寫道，「爸爸抽了兩張紙巾用來放骨頭，媽媽見此情景，再次向媽媽喊：吐骨頭為甚麼要用紙巾？為甚麼不用盤子？」雖然爸爸反駁，家中訂購的一箱紙巾，剛剛才送到。惟媽媽仍然焦慮煩躁，「誰知道小區要封到甚麼使用，要是紙巾用完了，你用甚麽擦屁股？用盤子嗎？」

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作文最後，稚嫩的筆跡寫道，「這病毒再不清零，媽媽的溫柔就清零了」。而作文在網上也吸引網民轉載及讚好。有身在上海的網民更感嘆作文寫實，「栩栩如生」。

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責任編輯：王明芳