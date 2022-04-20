【金宵大廈2】梓朗藉邪惡力量Mimi懲罰壞人　影射恐怖網絡遊戲曾誘導12歲女童自殺

▲ 《金宵大廈2》Mimi的原型是數年前出現的恐怖網絡遊戲「Momo Challenge」，曾誘導過多名學童自殺。

《金宵大廈2》第11、12集單元六的《仿客》中，講述苦命兒子張梓朗（熊倬樂飾）因無力保護媽媽羅伊麗（趙頌茹飾）感到自責，聯絡上神秘力量Mimi幫助懲罰欺負媽媽的壞人。原來Mimi的角色源自數年前出現的恐怖網絡遊戲「Momo Challenge」，曾誘導過多名學童自殺！

《仿客》的劇情講述單親媽媽羅伊麗與兒子張梓朗相依為命，伊麗終日忙於糊口，幸梓朗從小懂事，常反過來照顧母親。一次工作機會，伊麗認識了區議員候選人何懿星（陳國峰飾），經其鼓勵後重拾自信，但此時她卻慘遭包租公侵犯，無力保護母親的梓朗大感自責……一股神秘力量Mimi接近梓朗，原來Mimi曾在伊麗童年時一度現身……及後伊麗發現遭何議員利用，邪惡力量Mimi再次出手懲戒壞人。

▲ 劇中趙頌茹與熊倬樂飾演一對相依為命的母子。（劇照）

Momo入侵YouTube兒童短片

其實Mimi是影射發生於2018年，影響全球小朋友的網絡遊戲「Momo Challenge」。當時網絡有一群組的人向網民發起挑戰，讓挑戰者使用通訊軟件WhatsApp加入3組電話號碼，與一恐怖女孩「Momo」聯繫，並發起挑戰。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

該恐怖女孩雙眼突出，面色蒼白，並會不斷發訊息騷擾用戶，誘使及煽動挑戰者作出各種自殘自殺挑戰。後來「Momo」更入侵YouTube的兒童短片及電腦遊戲短片，惹起全球家長恐慌，各國多位媽媽曾指出，其子女見過Ｍomo後非常害怕，更被誘導作出自殘，甚至自殺行為。

最新影片推介︰

疑誘導兒童上吊自殺

美國一名媽媽在網上發文稱，其7歲女兒畫出一幅小朋友上吊的圖畫，令她感到心寒。而阿根廷更有一名12歲女童因「Momo」挑戰上吊自殺，之後遊戲傳入哥倫比亞，懷疑再引致16歲少年及12歲女童相繼自殺身亡。

當地警方其後在他們的手機內找到「Momo」自殺遊戲的訊息，訊息的另一方是一名容貌恐怖的長髮女生，雙眼突出，面色蒼白，更有長長鳥腳，與「Momo」的特徵相近。當地媒體推斷2人認識，有指少年自殺前把遊戲傳給對方，挑戰對方了結生命。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

2019年，「Momo」的風氣殺入香港，多個媽媽群組討論子女在YouTube觀看卡通片如Peppa Pig時，「Momo」會突然彈出來，叫小朋友去廚房開焗爐、拿藥吃等自殘、自虐想法，甚至恐嚇小朋友不可以讓大人知道，引起大批家長擔憂。

雕像原作者親手摧毀作品

「Momo」的樣子非常詭異，但有網民發現，「Momo」是源自2016年日本東京銀座香草畫廊（Vanilla Gallery）的姑獲鳥女雕像，而該展覽一向以收藏古怪，甚至怪誕的收藏品聞名。最後雕像原作者親手將作品摧毀，並在網上呼籲小朋友不用再害怕被Momo詛咒，因為Momo「已死」。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳