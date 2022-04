【抗疫支援】周大福教育集團向「愛互送」捐33萬　仁濟醫院購防疫用品予匡智會

▲ 周大福教育集團向「愛互送」捐33萬,仁濟醫院購防疫用品予匡智會。(周大福教育集團提供)

周大福教育集團與旗下的成員學校包括維多利亞教育機構及德思齊加拿大國際學校,全力響應「Share for Good 愛互送」平台,捐出33萬港元,並透過仁濟醫院購買殺菌消毒空氣淨化裝置、消毒防疫用品及個人防護裝備捐贈予匡智會,幫助受疫情影響的智障人士。

周大福教育集團關注到疫情對學生及其家庭帶來的影響,特別透過集團的「One Group, One Family」活動,擴大對家長和學生的線上支援,包括提供適合在家學習的實用指引、舉辦有關幼兒發展及全人健康的學校講座和「優質教育『+』」線上分享會,以及專訪本地和國際學校校長的「EduMakers: Beyond the Classroom」Podcast節目等,邀請多位具份量的教育專家,分享疫情後支援兒童和家庭精神健康的策略和要訣。

周大福教育集團總裁及執行副主席鄭余雅穎表示,致力成為家庭的教育夥伴,幫助家長為孩子的教育旅程導航,成就其幼稚園至中學,以及往後的教育里程。

新世界發展「Share for Good 愛互送」的創新平台,旨在凝聚社會力量,一同抗疫。「Share for Good 愛互送」作為全港首個大型捐贈配對網上平台,透過與逾 30 間非牟利機構及社企合作,為捐助者和受助人作迅速而有效的配對,將抗疫重要物資提供予有需要人士。

有別於傳統的單向捐贈,「Share for Good 愛互送」平台採取針對性的方案,將不同的社區人士聯繫起來,把抗疫物資捐贈予需要幫助的每一位。「Share for Good 愛互送」亦與仁濟醫院和 Lalamove合作,直接向疫情重災區的人士提供幫助和關鍵物資,包括快速抗原檢測包、血氧儀、智能電話 SIM卡、超市現金券、快餐券、面罩和降溫貼。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加:https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠:https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯:李榮忠