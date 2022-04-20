【沒血緣的愛】單身漢拾荒獨力湊大棄嬰　養女25年後賣公司陪父遊歷報親恩

▲ 內地一名25歲女生賣公司，陪養父四處遊歷報答他。

內地一對沒血緣父女的經歷感動人心，7旬漢張雙奇在25年前執到並收養一名棄嬰，自始努力拾荒回收賺錢養育養女，女兒成長路上曾叛逆，後來發現爸爸的偉大，長大創業賺第一桶金，眼見爸爸年邁，決意賣掉公司買了旅遊車，自駕遊載父遊歷，好好報答養育之恩。

▲ 5旬單身漢執到一名棄嬰。（微博圖片）

5旬單身漢湊大棄嬰

綜合內地傳媒報道，25歲女生張白鴿是內地網紅，近月她跟爸爸張雙奇多次接受電視台訪問，分享父女情。白鴿是名棄嬰，25年前被50歲的單身漢張雙奇發現，張雙奇在回家的路上，聽到嬰兒的哭聲，他循著哭聲尋找，在路邊看到BB女，及後確定她是被遺棄。

張雙奇當時年紀不輕，加上身高矮小等種種原因未婚，想過如要收養一個孩子，豈不是更難找對象。可是，當他看到BB女，就決定「我寧可自己餓死，也要把孩子養大」。

張雙奇為BB女改名為「白鴿」，象徵白鴿般漂亮自由，張雙奇悉心照顧沒血緣的女兒，但始終家境不佳，白鴿記起小時候家裡非常窮，買不起肉、零食，每天只吃點粗糧饅頭和菜，屋子簡陋。

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嫌棄拾荒爸爸

女兒成長開始叛逆，一度嫌棄拾荒的爸爸，有一次，張雙奇去接白鴿放學，女兒看到爸爸穿著破舊衣服，被同學取笑她的父親是撿破爛，令張白鴿很想躲起來。

白鴿遷怒爸爸，而張雙奇理解到因他拾荒令女兒感自卑，自此之後，女兒再也沒見過父親撿破爛。後來，張白鴿才知道，父親改變了作息時間，等她放學做完功課睡覺後，他才出門拾荒回收賺錢。

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盡早出來賺錢幫輕父親

讀高中的張白鴿開始生性懂事，亦察覺到爸爸供她上學很吃力，白鴿有次早了回家，更發現爸爸吃著饅頭鹹菜慳錢，白鴿決意盡早出來賺錢幫輕父親，高中還未畢業的張白鴿就到城市打工賺錢，第一份工是服務員賺了800元人民幣，給爸爸買了一張舒適的床，張雙奇笑得無比的開心。

▲ 女兒送給爸爸一張舒適的床，張雙奇笑得很開心。（微博圖片）

後來，張白鴿為了賺錢做了多份工作，如做售貨員、賣飲品，之後她決定創業開路邊攤賣小食，之後賣化妝品等各樣產品，更自己開直播示範，努力下，她終於一個月純利有6000元人民幣，算是第一桶金，之後擴展業務，註冊了公司，愈賺愈多，更可回老家為父親起新屋。

▲ 父女展開自駕遊之旅。（微博圖片）

自駕遊報答養父

不過，忙工作的張白鴿健康響起警號，她在小時候因用錯藥得了腎病，長大了工作繁忙，腎病復發，她要到北京治療，父親在此期間照顧女兒，白鴿意識到父親老了，始終父女相差50歲，白鴿病好，想到趁著自己還年輕，父親還健在，回報爸爸的愛。

自己擁有世界上最偉大的愛，決定要好好陪伴他、報答他。

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白鴿賣掉公司，買了一輛旅行車，載著年老父親開始了全國自駕遊，為了記錄和爸爸在一起的點點滴滴，開設了賬號分享父女自駕遊之旅。

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責任編輯︰王明芳