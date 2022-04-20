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【日久失修】華富邨華生樓昨驚現瀑布　疑天台水缸發生故障

社會 13:32 2022/04/20

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華富（二）邨昨日出現大型瀑布，大量鹹水由天台灑落至中庭。（嚴峻豪Fb影片截圖）

已有逾50年歷史的南區老牌屋邨華富（二）邨，昨日（20日）出現大型瀑布，大量鹹水由天台灑落至中庭。前南區區議員嚴駿豪表示，房屋署搶修後供水未有問題，又相信華富邨設施老化，近年於鹹水供應多次出現問題。

根據嚴駿豪於社交網站上載的片段，昨日華富邨華生樓疑因天台水缸故障，高座有大量鹹水傾瀉而下，有如大型瀑布；水灑落至中庭，更出現水坑。他指出，經房署搶修大半小時後，鹹水已暫停湧下，供水未有問題。

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去年6月，同邨的華興樓曾因鹹水缸止水閥失靈，同樣出現爆水傾瀉的情況。嚴駿豪向TOPick表示，相信今次同樣與止水閥失靈有關。他解釋，情況有如抽水馬桶，當止水閥失靈，但水箱仍不斷抽水，導致水缸滿瀉，要由房署手動處理。他指出，華富邨落成多年，設施老化，令街坊近年屢受鹹水問題困擾，包括供水不穩定，以往同邨的樓宇亦至少兩次發生同類時，連走廊都會浸濕。

嚴駿豪又說，由於華富邨不同樓宇之間會共用一個供水系統，因此每當出現供應問題，都會連帶影響其他住戶。以往區議會曾討論有關問題，嚴駿豪引述當時房署指，會加強巡邏，當見到零件有問題會盡快更換。

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記者：黃悅晴

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