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【豬肉營養】營養師拆解豬肉營養圖鑑　豬頸肉五花肉熱量脂肪爆燈

保健美顏 11:42 2022/04/22

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豬肉六大部位藏熱量陷阱，營養師拆解豬肉營養圖鑑。

街市肉檔常挂分不同部位豬肉，其中某些部位的肉熱量極高，經常吃不利於健康，例如五花腩位。但其實最高卡路里的部位並不是五花肉！

註冊營養師Jim Lau在Facebook專頁發文，劃分豬的六大部位營養圖鑑，整理並推薦低卡部位。市民日後挑選豬肉時可避開某些熱量陷阱，選擇健康的肉類。

最新影片：

  • 高熱量部位：不推薦
  每100克計營養成份；熱量 / 蛋白質P / 脂肪F / 碳水C
豬頸肉 655kCal / P 6g / F 70g / C 0g
五花肉 360kCal / P 14.9g / F 32.9g / C 0.5g
  • 適量食用
  每100克計營養成份；熱量 / 蛋白質P / 脂肪F / 碳水C
梅花肉 269kCal / P 23g / F 19g / C 0g
豬腳 252kCal / P 21.9g / F 17.6g / C 0.0g
  • 低卡之選
  每100克計營養成份；熱量 / 蛋白質P / 脂肪F / 碳水C
腰內肉 115kCal / P 26g / F 3.5g / C 0g
後腿肉 123kCal / P 20.4g / F 4.0g / C 0.4g
    點擊圖片放大

食安中心：豬肉須煮熟再食用

無論任何部位的豬肉，在豬隻被飼養期間都可能被注射營養針。如豬隻未能完全吸收，豬肉就會内藏灰白色殘餘物。曾有市民購入梅頭豬肉後發現内藏兩個「膿頭」，如用力按壓，還可擠出不少白色、米黃色物質，大呼嘔心。TOPick曾就此訪問香港生豬肉食業職工會理事長陳展明，他表示這些物質並非豬肉含膿，也並非有害物質，且情況普遍；市民購入後若發現此現象，將異物切除後便可，毋須太擔心。他同時表示，豬隻背脊、近頭部以下地方是打針位置，例如豬頸肉等部位就會較常出現類似狀況。

另外，也曾有市民在街市買豬肉回家處理時，發現豬肉上有類似肉瘤的物體；而過往更試過買回的豬肉有類似膿包的液體流出。對此，食安中心亦提醒市民，豬肉有膿腫、又或在注射或疫苗接種後，都可能令豬肉內藏白色液體，建議切去和不要食用受影響部位。而豬肉必須徹底煮熟方可食用；尤其豬肉中心部份，須在攝氏75度或以上，持續煮至少15秒，方可安心食用。

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責任編輯：羅嘉欣

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