【360秒人生課堂】入行多年屢被嘲諷　綠葉王戴耀明：我唔係茄哩啡

▲ 戴耀明分享在演藝圈的辛酸經歷。

TVB綜藝節目《360秒人生課堂》請來不同界別及各有經歷的嘉賓，以360秒的演講娓娓道出他的人生故事。

於明晚（4月21日）播映的《360秒人生課堂》，找來「無綫御用傻人」之稱的戴耀明任嘉賓，這位「綠葉王」加入電視圈27年，演活小人物角色的他曾被嘲諷為茄哩啡，其演員生涯有喜亦有悲。另外49歲依然單身的戴耀明於節目裡透露母親催婚的原因，背後更有著勁洋蔥的原因。

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從小立志當演員

戴耀明於1992年在亞洲電視出道當演員，翌年即轉投TVB，並投考無綫電視第6期藝員進修班，同班同學包括蔡子健、伍文生和傅明憲等。

自小被懷疑過度活躍的戴耀明，於《360秒人生課堂》裡提及是因為「怕悶」便立志當演員：「今日可以做飛機師，聽日可以做律師，後日可以打劫阿婆，諗起都開心！」

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對母親感愧疚

在TVB當了多年小角色的戴耀明，雖然參演過無數古裝、時裝及民初劇，劇種溫情、搞笑至勵志皆有，做過的角色亦有記者、綁匪及日本軍官等，可惜仍然有觀眾記不起他的名字，更曾先後兩次在街上被指是「茄哩啡」，過程則與其演藝路一樣，有悲亦有喜。

分享至尾聲，戴耀明回復正色強調主題謂：「我唔係邊個邊個，我亦唔係茄哩啡，我個名叫做戴耀明。」

在360秒的分享過程中，戴耀明除了大談當小演員的辛酸，也不忘細數亡父離世對他的影響，以及對年邁母親的種種歉意及愧疚。

▲ 戴耀明於90年代出道。（網上圖片）

為母親放棄北上

戴耀明透露母親思想單純，最大心願是他能找到一個好的女伴，背後原因更暗藏洋蔥。戴耀明在其社交網亦留言預告謂：「有些東西，掙扎咗好耐，到底應唔應該講！到最後，都係講咗…死就死啦。」

49歲的戴耀明為家中獨子，父親於十多年前逝世，所以要獨力負起照顧母親的責任，為照顧八十多歲的母親，亦放棄不少北上發展機會，可說是孝順仔一名。

▲ 戴耀明跟母親感情要好。

演《青春不要臉》洗底

入行多年的戴耀明，以往多飾演小混混或是好色男等帶點壞壞味道的小人物，直至2020年於《愛‧回家之開心速遞》演「抽筋哥」一角獲觀眾大讚，成功入屋。

早前戴耀明於《青春不要臉》收起一貫「爛仔格」改演熱血內斂導師，仆心仆命尋找出口為學生爭取最大利益；加上有深度的演繹與以往演出風格截然不同。成功「洗底」的戴耀明贏得網民大量好評，紛紛留言力指他有條件角逐來屆「最佳男配角」。

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戴媽媽成忠實粉絲

雖然在TVB多年來演諧角，不過戴媽媽一直很支持兒子，每次看大台劇集，都期待看到戴耀明的演出。

戴耀明曾說：「我阿媽喺電視見到我會即刻打嚟㗎，喂，又見到你喎，幾好呀，幾攪笑，但當見我做啲壞人呢，佢就話嗰啲唔好呀，教壞人呀，佢太入戲喇，哈哈，有時佢話希望自己長命百歲啦，等你攞獎，返到屋企都有人恭喜下你嘛，唉，都知達成呢個心願好渺茫，佢成日講埋呢啲笑嘅，又好擔心我，未成家立室....」