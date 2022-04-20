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【監管旅業】政府擬9月實施旅遊業新規管制度　特惠賠償最高額升至1.5萬元

社會 14:07 2022/04/20

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政府擬9月實施旅遊業新規管制度，特惠賠償最高款額升至1.5萬元。(資料圖片)

政府預計9月1日實施旅遊業新規管制度。局方今日（20日）向立法會提交文件中，列明向該會提交附屬法例，如獲通過，旅監局與旅遊業議會、旅行代理商註冊處和旅遊業賠償基金管理委員會，將於7月4日進行交接工作，包括將所需紀錄轉移至旅監局。有關草案將於下周一（25日）在經濟發展事務委員會上討論。

鑑於疫情重創旅遊業界，當局擬訂延長豁免旅行社牌照收費的措施，至明年9月30日；導遊和領隊牌照費用會有3年豁免，每人可獲1次免費申領或續領牌照的機會。

針對威迫購物的不良行為，附屬法例亦列明，旅監局可對旅行代理商牌照和導遊牌照施加條件；如果旅行社或導遊等牌照申請被拒絕或撤銷，6個月內不得再作申請。內地入境團的登記費亦會上調，由目前每團30元或60元，調整至每名參與者4元。

在新制度下，簡化程序申請的特惠賠償最高款額，會由現時1萬元提升至1.5萬元，以涵蓋更多申請，外遊旅客亦可預先授權他人，代為申領賠償，避免意外發生後才作出授權所遇到的困難；至於旅監局徵費會維持在每筆外遊費的0.15%，將繼續毋須就賠償基金徵費。

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記者：陳麗娜

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