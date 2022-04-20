【恢復晚市堂食】海港城近50間餐廳晚市平均錄逾7成訂座率　部分餐廳周末預訂已爆滿　

▲ 海港城48家接受訂座的餐廳晚市平均訂座率已逾7成。（資料圖片）

港府明天起放寬首階段防疫措施，包括可恢復晚市堂食至晚上10時。海港城今日（20日）公布，商場48家接受訂座的餐廳明天（21日）至周日（24日）晚市平均訂座率已逾7成，其中10多家餐廳周六、周日晚市更已訂滿，顧客只能即場登記排隊入座。

海港城有逾90家食肆，部分更特別於晚市堂食重開後推出堂食優惠及新菜式吸客，包括：

SAVVY：提供11歲或以下小童免費優惠

牛角：推午市定食75折

Greyhound Café ：訂座堂食主餐牌及海鮮85折

映水芙蓉：送現金券

Terrace in seaside ：推飲品買一送一優惠

个園竹語 Gold Garden Shanghai Cuisine：下午茶套餐（包括十三道上海菜風味的經典美食，如蜜汁脆鱔、迷你煎小籠包、蔥油鮑片拌麵、桂花糖蓮藕等）

「グリル滿天星」GRILL MANTEN-BOSHI：「櫻の春」櫻花美食（包括六款不同特色美食及 甜品，如打卡名物粉紅咖哩蛋包飯、粉紅卡邦尼、櫻花梳乎厘班戟、櫻花芭菲及兩款特飲等）

SAVVY ：推週末自助早午餐

Paper Moon：推 Afternoon Tea Over The Moon 下午茶套餐

另外，逾30家全新海外及本地人氣特色餐飲店進駐海港城，包括譚仔雲南米線、祥仔辣辣、吃茶三千、NINETYs 至近期的 myEureka、Teemtone 、Lemongrass Bakery 等。

最新熱門影片：【TOPick診症室】抗疫易鬱悶煩躁不安 中醫介紹三花茶減壓解鬱

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩