【第五波疫情】 新增668宗個案按日稍升　歐家榮：未見明顯回升惟憂有反彈【不斷更新】

▲ 今日新增668宗確診及陽性個案，包括13宗輸入個案。

第五波疫情確診回落，明日（21日）將逐步放寬防疫措施。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（20日）出席記者會交代最新疫情狀況。

【17:25】

歐家榮指，暫時學校每日呈報的陽性數字是預期之內，因為社會仍有600多宗確診個案。

【17:10】歐家榮：未見明顯回升惟憂有反彈

歐家榮表示，有100宗個案上落的波幅都是正常，目前疫情暫穩定維持在600至700宗，未見有明顯回升，不過當局會繼續密切觀察疫情的走勢，呼籲市民繼續遵守防疫措施，以防疫情有反彈。

【17:05】

今日有4宗學生及教職員陽性呈報，歐家榮指4人都未有返回學校。

【17:05】

歐家榮指，當局至今收到超過10萬個關於快測呈報的查詢，大部分已經處理。

【17:00】

何婉霞指，23間指定診所已向超過11萬人次提供服務。

【16:55】12名家長報錯快測結果

歐家榮表示，昨日有國際學校呈報12名學生快測陽性，當局再向學校查詢核實，發現原來是家長錯誤呈報陽性，該12名學生為陰性。

【16:50】

歐家榮指，留意到有部分康復人士未能取得康復者二維碼，可能因為系統的資料在更新或是他所填寫的資料與系統資料不乎。

【16:45】

歐家榮指，市民若忘記或未呈報個案，而無法下載康復者二維碼，需要透過電郵或電話聯絡局方，當局會根據每宗個案的情況去處理。

【16:42】

醫管局更新留院確診病人統計準則 確診者檢測陽性起計28日後會被視為「已康復」，即使因不同原因仍要留院或再次入院，也會被列入康復名單。（詳情即看【下一頁】）。

【16:40】新增10宗死亡個案

歐家榮表示，死亡個案方面，昨日再多10宗死亡個案，今波疫情累計死亡個案共8,973宗，呈報個案的病死率約為0.76%（詳情即看【下一頁】）。

【16:35】今日有3名學生快測陽性

187間學校復課，有3間學校呈報有學生及職員快測陽性，包括3名學生及1名職員。

【16:34】

昨日沒有新增院舍的個案，而有8間早前已有個案的院舍呈報新個案，涉6名院友及3名員工，另外3間殘疾院舍呈報多4名院友及1名員工染疫。

【16:30】今日新增668宗確診

今日新增668宗確診及陽性個案，其中330宗核酸檢測個案，包括93宗醫管局、64宗化驗所、173宗私人診所。338宗屬快速檢測陽性呈報。有13宗屬輸入個案，有9宗在機場發現，其餘4宗在檢測酒店發現。

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責任編輯：TOPick港聞組