MC $OHO & KidNey新歌MV點擊5日近28萬　譚仔女團想跟COLLAR學跳舞

譚仔雲南米線（譚仔）邀請剛與譚仔女聲合唱團（譚仔女團）合唱hip-hop新歌《夢想成真2022》的鬼才組合 MC $oHo & KidNey任「烤豬柳芝士泡菜撈米線」代言人。

譚仔女團隊長玲玲姐及副隊長彩燕姐，日前有機會與MC $oHo & KidNey重逢兼一齊試食，加上合唱的hip-hop新歌《夢想成真2022》。

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MV點擊約28萬

MC $oHo & KidNey兩位成員均表示喜歡吃米線的原因是貪心，自言是米線擁躉的 KidNey，指譚仔有湯米線又有撈米線，自己貪心便可以一次過吃到兩款食物，MC $oHo亦說吃米線可以同時滿足兩個需要，更說以前會吃鮮蕃茄湯底，因為感覺好開胃，但今次吃芝士也不覺得很膩。

有指他們和譚仔女聲合唱團合作的新歌《夢想成真 2022》反應好好，MV點擊短短數天已有近28萬多點擊。

MC $oHo指歌曲構思的由來，是因為很多人的願望都是不用上班，但其實這並非好事，所以許願應該要準確一點，更呼籲大家：「快將有晚市堂食，大家要全情投入生活，不要再記掛着放假。」

笑問他們又可有許過類似的願望？KidNey承認：「小時候不懂事，必定希望打遊戲機或留在家，這是很正常的事，但長大了仍這樣想便不正常了。」

期待Chill Club奪獎

MC $oHo則指，以前認為塞車毫無意義，現在見到馬路那麼靜，也會懷念塞車的味道。那麼，今年要是再許願，願望又會是甚麼？KidNey毫不猶豫說：「世界和平，開開心心，幸福美滿，越撈越有，財源廣進，因為有得撈好緊要。」

說回跟「譚仔女聲合唱團」合作，MC $oHo和 KidNey即讚不絕口，又形容隊長玲玲姐比較害羞，副隊長彩燕姐則較雀躍。MC $oHo指最初都擔心幾位女團成員拍了10多個小時會倦，但大家都好落力又唱又跳。

最後，問到MC $oHo & KidNey在限聚令逐步放寬下會有甚麼新計劃？MC KidNey表示要去Chill Club拿獎，MC $oHo更提醒自己要準備一些袋，因為擔心沒有袋子一下子拿不到太多。

▲ 隊長玲玲姐（左一）、副隊長彩燕姐、（右一）、MC $oHo & KidNey。

向COLLAR取經

另外，「譚仔女團」隊長玲玲姐及副隊長彩燕姐日前與MC $oHo & KidNey再聚，談到她們的5人女團很受歡迎，更被形容為女團COLLAR的勁敵，玲玲姐和彩燕姐表示十分欣賞對方，玲玲姐更表示希望COLLAR可教她們唱歌跳舞，而她請COLLAR任食譚仔作為回報。

至於有網民認為「譚仔女團」在《夢想成真2022》唱得太少，彩燕姐指自己有看每一個留言，知道有這方面意見，所以都希望將來有機會可以唱整首歌。

問到拍攝MV的難忘事，自認比較害羞的玲玲姐表示要多謝MC $oHo及 KidNey不停叫她們放鬆，認為這次拍攝是很好的體驗，合作亦完全沒有代溝，大家互相幫助，整個拍攝都好開心。