【復課】 今日合共187間學校復課　再多4名師生快測陽性涉3校

▲ 葵涌佛教林炳炎紀念學校小六生昨日復課。（陳靜儀攝）

第五波疫情確診回落，明日（21日）將逐步放寬防疫措施。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（20日）出席記者會交代最新疫情狀況。

歐家榮表示，本港今日新增668宗確診及陽性個案。當局今早接獲187間學校報告，其中3間學校呈報有陽性個案，涉及2間九龍區及1間港島區學校，共有4宗個案，包括一名職員及3名分別來自2間學校的學生，涉事學生均未曾上學。

另外，歐家榮表示，昨日一間國際學校呈報12名學生快測陽性，當局再向學校查詢核實，發現原來是家長錯誤呈報陽性，該12名學生為陰性。即看：【下一頁】

據教育局更新《學校健康指引》的「暫停面授課堂機制」，以同一上學日計算，全校師生快測陽性率達5%，或個別班級達10%，中心會啟動流行病學調查，並按校內疫情考慮暫停面授課堂及改善通風等。

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責任編輯：TOPick港聞組