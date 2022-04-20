【第五波疫情】醫管局更新留院確診病人統計準則　確診者檢測陽性起計28日後會被視為「已康復」

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。

第五波疫情確診回落，明日（21日）將逐步放寬防疫措施。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（20日）出席記者會交代最新疫情狀況。

醫管局公布現時有2829名確診病人於公院留醫。何婉霞表示，過去公布的有關數據包括現正接受治療的確診病人外，也包括已康復但要留院療養、再次入院的康復病人等。醫管局專家參考了衞生署統計新冠離世病人個案的準則後，決定檢視現時留院確診病人統計的準則，以更能準確反映公院留醫病人的情況，更有效提供合切的治療及調配人手。

她宣布醫管局由今日起，會以更新的方法呈報病人留院的統計數據，新冠病人由檢測呈陽性起計，28日後就會被視為「已康復」，即使因不同原因仍要留院或再次入院，也會被列入康復名單。

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責任編輯：TOPick港聞組