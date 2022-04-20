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【康復者平台】有康復者未能登記二維碼　歐家榮解釋數個情況所致

社會 17:01 2022/04/20

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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。

第五波疫情確診回落，明日（21日）將逐步放寬防疫措施。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（20日）出席記者會交代最新疫情狀況。

為便利康復人士使用「疫苗通行證」，政府昨推出「康復紀錄二維碼」，康復者可自行透過電子疫苗接種及檢測紀錄系統、「智方便」或「醫健通」應用程式下載，並將二維碼存入「安心出行」。

歐家榮表示，政府推出「康復紀錄二維碼」，病人可到相關網站、「智方便」、「醫健通」等，只要輸入名字、香港身份證的號碼、身份證發出日期就可以獲得，衞生防護中心已更新患者庫，至今錄逾118萬確診個案。

他又說，了解有市民不能成功登記，相信是因為幾個原因，包括患者的名字不在資料庫、填錯身份證號碼、用護照號碼登記、並無呈報快測結果的相片，提醒市民如已確診又無法領取「康復紀錄二維碼」，可致電相關熱線（2569 5777）求助或電郵通知當局，當局也會增加人手應付。

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責任編輯：TOPick港聞組

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