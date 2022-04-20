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【污水監測】離島及葵青區污水檢測呈陽性　民政事務處派21萬快速測試包

社會 15:47 2022/04/20

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（黃建輝攝）

政府今日（20日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

獲發快速抗原測試包的地區：

  • 離島區 — 逸東（一）邨及逸東（二）邨
  • 葵青區 — 荔景邨、麗瑤邨、祖堯邨、浩景臺、悅麗苑、賢麗苑及翠瑤苑

使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：李榮忠

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