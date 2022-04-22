【抗疫家庭】SARS參與抗疫感染3子女投身醫護 退休護士媽媽復出與子女同行

▲ 冰姑娘以身教影響三名子女投身醫護行列，第五波疫情，一家人更一同抗疫。

疫情爆發期間人人自危，但也有人逆流以上，加入抗疫行列。其中，就有一位自願到方艙醫院照顧確診病人的退休女護士。人稱Eliza的冰姑娘，其實全家都是護士，包括三名子女。她接受TOPick專訪時透露，自己年輕時在沙田醫院任職，SARS期間負責照顧由威爾斯親王醫院轉來的確診病人。而家中三位年幼的小朋友，雖然每日都挂念不敢回家的媽媽，但當時卻暗暗受媽媽啓發，立志要做護士。

今次第五波疫情，冰姑娘的兩位兒子，一位女兒，皆主動「舉手」，到「收症病房」抗疫。疫情最嚴峻時，她眼見兒子因疲憊及心痛病人，而流下男兒淚，更令這位退休護士大受觸動，於是她決定出山，到啓德方艙醫院支援，既是支持子女，也是支持香港全體醫護。「我除咗安慰，仲想做多啲」，冰姑娘如是説。

告別弄孫生活 媽媽仔女兩代人齊上陣

在啓德方艙，人人都叫Eliza做冰姑娘，無他，取其名字其中一個中文字，寫在防護衣背部，容易辨認稱呼而已。或許出身老人科，雖然冰姑娘曾居病房經理一職，但性格相當隨和，毫無架子，談起自己的經歷，尤其是病房的事情，總能滔滔不絕，知無不言。

冰姑娘今年56歲，1年半前退休，本打算與同為退休護士的丈夫一同享受人生，卻不巧碰上疫情。無法到外地旅行，本也可留在家中含飴弄孫，居家抗疫，但偏偏冰姑娘「不甘寂寞」，要在香港醫療系統受最大挑戰的時刻出山。

「實不相瞞，2003年SARS，我係沙田醫院嘅護士，當時威爾斯醫院8C、D病房爆發疫情，我係沙田醫院嘅護士，就係負責接收威爾斯嘅病人」，冰姑娘說。當時許多同事都中招，SARS死亡率高，她壓力很大，不敢回家，每天只能與子女通電話以解思念之苦。

佢地要聽到媽媽把聲先肯瞓覺，當時大仔都係得5年班。

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冰姑娘沒有料到，三名子女當時眼見媽媽抗疫，已經暗暗立志做醫護。「呢件事好驚喜，我冇特別去培養佢哋做護士。大仔中七放榜時，有英文教育大學學位課程嘅錄取信，但佢暑走去醫院做義工，最後都係放棄咗英文教育嘅學位，轉系去讀精神健康護理。」原來冰姑娘的丈夫，也是精神科護士。當年長子正正就是去父親所在的醫院做醫院做義工，發現精神科的病人，承受的病痛，比其他病人更特別，更需要幫助，他從此愛上精神科。更令她意外的是女兒也投身護士行列。

屋企有兩個工人照顧，二女更加由細到大都好似大小姐咁樣，佢又鍾意音樂，鋼琴學到演奏級，我原本都以為佢會繼續向音樂方面發展，但真係估唔到。潛移默化之下，佢哋三個，個個都係想做護士。

冰姑娘的長子和細仔，都在院舍任職精神科註冊護士，長子更年紀輕輕已升任護士長。二女則是普通科外科註冊護士，在急症醫院上班。

鼓勵二女「舉手」主動入「收症房」

第五波疫情來臨時，雖然經歷過SARS的一家人，都知道前線抗疫的艱辛，但三名子女，都自願到「收症房」工作。冰姑娘說，「我都鼓勵佢哋，而且要帶頭做，唔好怕。我二女普通科病房原本要抽『生死簽』，我都同佢講，你舉手，一定有人跟。」

兩名兒子在精神科院舍同樣承受巨大壓力，很多護士同事都在照顧病人時確診，包括他冰姑娘的兒子。

發燒都繼續留守照顧病人，我個心好痛，但我仔話：唔得，我唔可以走，如果護士唔做，傷口冇人洗，藥冇人餵，病人會死。

見到子女生性，作為退休護士的媽媽，也深深感動。有一次，細仔因工作壓力，向媽媽哭訴，冰姑娘再也坐不住，她問自己：

除了講安慰說話，我仲可以做啲咩？

支援方艙等同「幫緊啲仔女」

第二日，冰姑娘便四處向舊同事打聽，「我去醫療機構掛名，結果真係好快有人搵我，去方艙幫手照顧老人家。我覺得真係幫到前線醫護，減輕到佢哋嘅負擔，至少輕症嘅長者，可以暫時由我哋方艙照顧，監察住病情。其實都係幫咗我啲仔女。」

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她又說，「二女初時好擔心我，怕我會感染到，我就話，你哋都一樣危險，我想同你哋一齊面對，而且我又專業資格，我唔怕。」果然，一入方艙，冰姑娘很快便找回做護士的感覺，「好似電腦程序開返咁，好快熟習，得心應手，又遇到一班好醫生，好護士，共同進退，更加堅定咗我做呢件事嘅信念。」冰姑娘說，只要一日未打敗疫情，一日還有方艙，還需要她，她都會繼續在前線支援。

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記者：莊恭南