【Disney+劇集】《月光騎士》闖入埃及開羅　星空倒流2000年追溯Moon Knight起源

▲ 《月光騎士》

Marvel Studios第6部MCU原創劇集《月光騎士》（Moon Knight）第4集於今日（4月20日）下午3時在Disney+上架，至於上周三（4月13日）上架的第3集，劇情發展至主角馬克史貝特（Marc Spector） / 史提芬葛蘭特（Steven Grant）來到埃及首都開羅，與反派夏羅繼續鬥智鬥力。

此集共有4大亮點，獲得不俗口碑。

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1.九柱神與使者集合

為求阻止伊芬鶴基（Ethan Hawke）所飾演的反派人物亞瑟夏羅（Arthur Harrow）找到阿米特陵墓並將其復活，主角馬克史貝特亦追趕至埃及希望能早著先機！場景瞬間轉到充滿神秘氣息的埃及開羅，一座座宏偉的埃及金字塔盡在眼前。

而金字塔內的神殿，團隊更特意找來埃及學家參與拍攝，務求打造出充滿歷史感的古埃及文明世界。殿內不論結構、支柱畫像、大型神像，甚至細如一些小型埃及文化擺設，都是由製作團隊一手一腳建構而成，製作不俗。

除場景製作營造出充滿歷史感的古埃及文明外，《月光騎士》更帶出埃及神話中的「九柱神」（Ennead）。九柱神是埃及神話中的九位神明，而主角所代表的就是其中一位神明 – 月神孔蘇。

九大神明主宰不同的範疇，各司其職，但他們都有一個共識就是不干擾人類的紛爭，而早被眾神警告不要再次干擾人世的月神為求阻止夏羅奸計得逞，再一次破戒令天降異象，呼召九柱神展開審判。

於金字塔內，孔蘇與夏羅對質，希望眾神相信夏羅要令阿米特復活並加以阻止。可惜九柱神之中有人早與夏羅聯手，孔蘇對夏羅的指控失敗。九柱神及使者登場，以及金字塔的內部設計，將劇集的埃及神話元素急速提升。

2.星空倒流2000年

孔蘇指控夏羅失敗後，由奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）飾演的馬克，有幸得到九柱神之一哈索爾的使者指引，幾經波折找到指示阿米特墓穴所在地的星圖。

月神孔蘇為求盡快找到阿米特陵墓所在之處，鋌而走險地將星夜倒流2000年。畫面為求呈現出月神的威力，以其標誌式的特效技術，製作出在現實時間不被停止下把星空倒流2000年的效果賞心悅目，成為《月光騎士》劇集播放至今其中一幕經典場面，令觀眾對月神的能力有另一番想像。

早就被眾神警告不要干擾人間的孔蘇，於施法令星空倒流後，被眾神封印。失去變身成為月光騎士能力的馬克，必須設法營救孔蘇，同時阻止夏羅發掘阿米特的陵墓，阻止阿米特復活，到底馬克可以如何在惡劣形勢下扭轉乾坤？

3. 潛藏第三人格？

為求查找阿米特的陵墓，馬克在埃及開羅中穿越找尋線人，連場的街頭打鬥追逐在凌厲的剪接風格下，突然就轉成線人已死的場面，而馬克及史提芬都表示自己沒有殺死對手，難度還潛藏著第三人格？

奧斯卡伊薩克演繹馬克與史提芬「自我對話」時，再次展現精湛演技，更於金字塔內與夏羅對質一幕，從月神孔蘇與馬克之間多次來回極速轉換，神級演技再次成為劇集亮點。

4.已故法國影帝登場

另外，飾演黑市文物收藏家安東莫加特的已故法國影帝卡斯柏烏尼奧（Gaspard Ulliel）亦於本集正式登場，其霸氣、不修邊幅的形象與以往斯文有型的打扮截然不同，出色的演技令人不禁婉惜，第三集最後更寫出一句「In Memory of Gaspard Ulliel」向其致敬。