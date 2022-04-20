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【特首選舉】譚耀宗：李家超主席團、顧問團成員均德高望重　盼能發揮諮詢功能、協助起草政綱

政治 15:56 2022/04/20

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李家超競選辦公室主任譚耀宗。（經濟日報資料圖片）

李家超競選辦昨日公布148人主席團和顧問團名單，被政界譽為超豪華競選團隊。競選辦主任譚耀宗形容，所有主席團及顧問團成員，均是資深和德高望重的人。

譚耀宗表示，希望主席團能夠發揮諮詢功能，吸納他們的真知灼見，形容對政綱起草和今後其他工作有所裨益。

他又指，不同人有不同意見，但認為不緊要，形容要集思廣益，將不同意見進行分析，視乎那些符合香港當前實際情況。

譚耀宗又表示，李家超近日會集中精力草擬政綱，亦會減少其他活動，期望月底前政綱能夠出爐。

昨日公布的主席團和顧問團名單中，包括本港各大地產商「大孖沙」，例如長和系資深顧問李嘉誠、恒地創辦人李兆基、新地主席郭炳聯、新世界主席鄭家純、九龍倉前主席吳光正，以及信置主席黃志祥等；亦包括多名政界、商界、財金系統的政商界「猛人」等。

148人主席團和顧問團全名單：https://bit.ly/3xBg173

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記者：胡偉明

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