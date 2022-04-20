【復課準備】啟思幼稚園將向學生派防疫包　任何有需要家庭均可領取

▲ 啟思幼稚園計劃向有需要的學生家庭發防疫包。（校方提供）

全港幼稚園將由5月3日起，分3階段恢復面授課。為協助有需要的家庭，啟思幼稚園計劃向有需要的學生家庭發防疫包，任何家庭都可申領。包內有快速檢測套裝、兒童口罩、面罩及搓手液，預料本月底首階段向150個家庭派發。

啟思幼稚園的「啟思延續愛」防疫包，內有快速檢測包及兒童口罩各20個、1個面罩及2支搓手液，任何學生家庭都可向學校申請領取。教務主管馮慧敏就指出，分校偏布各區，辦學團體會分析相關數據後，靈活調配給各分校的資源。校方目前已預備約300個防疫包，首階段於4月底向150個家庭派發，符合政府規定的受資助家庭，毋須特別申請，可於本月底到校領取；其他有需要的家庭，則可於復課後向學校申請。

馮慧敏又說，並非只會派發一次防疫包，辦學團體會因應疫情，繼續購買或發起家長活動，蒐集防疫用品持續支援家長。

另外，馮慧敏及歐鳳珊校長均表示，不少家長陸續恢復正常上班，學校會為安排有需要的學生回校託管照顧，家長可於放學時間接回小朋友；而如果家長仍然擔心疫情，不願讓小朋友回校上課，幼稚園將繼續提供網課，避免學生錯過學習時間。

▲ 防疫包內有快測棒20盒、兒童口罩20個，面罩1個及搓手液2支。

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記者：黃悅晴