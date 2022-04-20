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【染疫死亡】再多10人病歿　包括57歲末期癌婦染疫亡

社會 16:42 2022/04/20

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（經濟日報資料圖片）

本港疫情回落，今（20日）增668宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會。

歐家榮表示，死亡個案方面，昨日再多10宗死亡個案，今波疫情累計死亡個案共8,973宗，呈報個案的病死率約為0.76%。

何婉霞表示，現時共2,829人留醫；過去24小時新增3名病人情況危殆 、7人情況嚴重，目前有44名危殆病人於深切治療病房留醫。

過去24小時（4月19日）有10名染疫病人死亡，涉6男4女，介乎57至100歲，3人來自院舍。新增死亡個案中4人無打針、2人打一針，3人已打兩針，1人已打三針，65歲以上有9位，1名較年輕離世病人詳情如下：

  • 57歲女士，有末期癌症，屬高風險群組，曾接受紓緩治療，感染後離世。

醫管局員工方面，目前共21,960人染疫，其中21,028人已復工。

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責任編輯：陳梓蔚

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