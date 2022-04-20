【寵物旅遊】寵物假期推聖誕關東人寵旅行團　毛孩專用日式烤肉+狗狗祈福神社

▲ 「Pet Holidays 寵物假期」安排今個聖誕寵物與主人暢遊關東。（圖片由寵物假期提供）

新冠疫情持續超過兩年，不少地國家相繼放寬入境措施，如港人最熱門的外遊地泰國和日本等，也正分階段放寬防疫措施和旅遊限制，「Pet Holidays 寵物假期」優先安排今個聖誕寵物與主人暢遊關東，共渡白色聖誕。

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隨著多國逐步放寬出入境限制，加上縮短了回港隔離的日子，對於熱愛旅行的香港人，實在是一個令人興奮的消息。近年香港飼養寵物數目大幅增加，相信主人都希望將自己的毛孩一同帶到世界另一端，一起踏足不同的地方。「Pet Holidays 寵物假期」會率先為毛孩在今個聖誕舉辦私人飛機旅行團暢遊日本關東，讓主人及愛寵一同體驗雪景。

寵物旅遊

「Pet Holidays 寵物假期」於2018首辦人寵私人飛機旅行團，提供一站式旅遊服務，安排主人及愛寵在私人飛機同艙乘坐。更會為客人辦理寵物進出口文件、到達目的地後入住寵物友善的酒店、歡迎毛孩進入的餐廳及景點、及全程與毛孩共同乘坐的旅遊巴士。整個行程毛孩與主人都可以「黐到實」，一起享受「 同機同艙、同食、同車、同睡、同玩」 的旅遊體驗。

▲ （圖片由寵物假期提供）

行程專為寵物設定 毛孩升格VIP

「Pet Holidays 寵物假期」行程與日本多個縣市政府的旅遊局合作，安排毛孩特准進入傳統特色的餐廳及景點，例如毛孩專用的日式烤肉，為狗狗祈福的神社。行程規劃都是以毛孩為主角。

早鳥優惠及兩萬元禮品回贈 疫情設有退款保障

寵物到日本旅遊需要最少六個月時間準備文件，今年聖誕的旅行團「Pet Holidays 寵物假期」現時只需要客人預付訂金，提早開始寵物入境日本的前期檢疫程序。期間如果疫情反覆，「Pet Holidays 寵物假期」會為客人設有退款機制，保障客人。 本年6月30日前報名，客人更享有早鳥優惠及兩萬元禮品回贈。



▲ （圖片由寵物假期提供）

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「Pet Holidays 寵物假期」將於2023年推出更多旅行團，包括熊本熊探索之旅、福岡熊本溫泉行和香川動漫櫻花遊等。

Pet Holidays 熱線：22878245

Whatsapp查詢：67618616

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責任編輯：蕭雅文