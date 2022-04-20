【恢復常態】市建局轄下設施明起重開　進入前需出示疫苗接種記錄

▲ 市建局轄下設施明起重開。（資料圖片）

市建局今日（20日）宣布，將由明日（21日）重開轄下各項設施。

市區更新探知館及SPORTS EXPO的參觀時段將於4月21日起恢復開放，而兩項設施的網上預約參觀系統已恢復接受市民預約。至於探知館的舊區導賞服務則繼續暫停，直至另行通告。

H6 CONET、茂蘿街7號和618上海街的社區活動空間、展覽場地及多用途活動室設施亦於同日恢復開放及接受網上預約。而位於大角咀的「市建一站通」資源中心的會議室及多用途廳亦將恢復開放，並即時接受預約。

所有訪客在進入以上各個場所時，必須以手機掃描「安心出行」場所二維碼，並出示新冠疫苗接種紀錄或醫學豁免證明書。

此外，市建局亦將繼續執行各項防疫措施，包括就場地的每個參觀時段設人數限制、要求職員和訪客佩戴口罩及量度體溫、提供酒精搓手液及加強場地設施的清潔等，以減低感染及病毒傳播的風險。

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責任編輯：陳梓蔚