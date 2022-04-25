善用消費券！上Carousell報復式消費撐中小企

首輪港幣5,000元的消費券已經發放到大家登記的電子支付工具，大大提升大眾的購買力，加上今天起放寬社交距離措施，為不少商戶帶來更多商機。但在大家報復式消費的同時，除了光顧大型連鎖店外，其實可以善用消費券支持本地中小企，不但可以買到心頭好，又可以讓更多中小企得益，達至雙贏效果。買賣平台Carousell為大家集齊逾百間接受電子消費券的精選商戶，並貼心地分門別類，讓大家「一網睇盡」最新最優惠的商品，可以「慢慢睇，慢慢揀」。



一網「睇」盡精選消費券商戶



大部分人認識Carousell是主打二手買賣市場，但其實近年已有不少商戶進駐，不再局限於二手買賣，愈來愈多不同的生活用品，包括電子產品、家具、名牌、美容及護膚品、男裝、女裝。由於消費者無法直接於Carousell使用消費券，但大家可以直接聯繫商戶以消費券「找數」，Carousell為了方便大眾，特意集齊逾百間接受電子消費券的精選商戶，同時把商戶清晰成5大分類——「爸爸媽媽精選」、「情侶日常」、「女生愛美麗」、「大細路呢邊」和「如果你係00後」，讓大家可以輕鬆揀選心水產品。



實用型必入手



突如其來的一萬元消費券，大家都研究買甚麼，對於實用型的人士來說，當然是選購家品或電器最實際。尤其踏入潮濕的春季，可以考慮揀選一部抽濕機，或是空氣清新機，亦可入手近期大熱的自動飲水機，都是不錯的選擇。

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▲ Philips飛利浦ADD6910DG RO純淨飲水機 $2,880

品味生活之選



生活有品味的人，不單追求優質的產品，對其設計亦有要求。收到消費券後，一於清空一直放在購物清單的心儀產品，提升個人生活質素。推介Rimowa x B&O的耳機，無論外型和音質都是一等一，最適合懂得享受生活的你。

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▲ Rimowa x B&O Earphone $7,980

小資女最愛「飾」



突然多了一筆意外之財，當然要選購平日不捨得買的名牌首飾。推介小資女最愛「飾」的Chanel耳環，氣質高又易配搭，幫你的OOTD加分。

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▲ Chanel earrings $2,900

「氹」女友最佳禮物



想「氹」女朋友開心？嫌送花太快凋謝無紀念價值的話，可以考慮送可愛的毛公仔，不但有紀念價值，又可以晚晚陪在女朋友身邊。推介由姜濤宣傳的Soap Studio Tom and Jerry毛絨泰迪熊公仔，表面是泰迪熊，其實是Tom貓扮熊，鬼馬可愛。

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▲ Soap Studio Tom and Jerry毛絨泰迪熊公仔（盲盒）$599

宅在家消脂樂



現在少了機會外出，長期在家「煲劇」、食零食也不是辦法，腰間贅肉橫生，真的要好好運動一下。有了消費券，可以將整套長續航版 Switch主機 +健身環大冒險帶回家，既好玩又可以趁機動動筋骨，邊玩邊消脂。

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▲ 長續航版 Switch主機 +健身環大冒險（行貨優惠套裝）加電版／Ring Fit $2,799

（特約）