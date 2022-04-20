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【第五波疫情】政府明日放寬社交距離措施、重開晚市堂食　林鄭月娥：盼飲食業能否極泰來

政治 16:45 2022/04/20

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林鄭月娥表示，飲食業過去兩年多抗疫過程中大受打擊，希望業界可以隨住明日放寬措施，否極泰來。（林鄭月娥Facebook）

政府明日放寬社交距離措施，包括重開晚市堂食和調高每枱人數上限。特首林鄭月娥今日在社交網站發帖文指，飲食業過去兩年多抗疫過程中大受打擊，希望業界可以隨住明日放寬措施，否極泰來。

林鄭月娥在帖文中，感謝業界為配合放寬社交距離措施，支持所有員工須每3天於進入處所前，進行1次快速抗原測試的要求又呼籲員工和顧客緊守衞生防護措施，遵從「安心出行」和「疫苗通行證」要求，如非飲食期間必須配戴口罩。

她又形容，自己過去多年來和飲食業界交往，很欣賞他們的拼搏精神、率直性格，可以說是「有碗話碗，有碟話碟」；亦樂見酒樓食肆更多應用科技，提升服務質素。

林鄭月娥指，今日看到香港餐飲聯業協會會長黃家和接受傳媒訪問時，提及自己一直有關注業界發展，並希望下屆政府能延續協助中小企往內地發展的相關政策。她又重提自己過去擔任發展局局長期間，曾就協助稻香集團主席鍾偉平，通過活化工廈政策，將工廈改建為稻苗學院和飲食文化博物館。

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記者：胡偉明

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