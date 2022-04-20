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【逐流時代】邱芷微拍動作戲太逼真　途人以為她當街被打出手相助

娛樂 16:50 2022/04/20

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（左）陳雅麗與邱芷微（右）一同拍攝《逐流時代》。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》演「賈名媛」的邱芷微（Chelffy ），透露早前拍攝監製戚其義的新劇《逐流時代》的一場街頭吵架戲份時遇上襲擊，令Chelffy與男演員一同受傷。

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拍攝遇襲？

Chelffy接受TOPick訪問時表示：「當日喺上環一間酒店樓下拍攝『當街打老婆』戲時 ，所有劇組人員都匿埋哂。然後一roll機，由於我同另外兩位演員嘅爭執口角戲演得太逼真，令到街上有位外籍男士以為真係有男人當街打女人，之後佢突然喺街尾跑出嚟將男演員推落地下。」

Chelffy續說：「最後我仲畀佢兩個推撞落個垃圾桶度, 成個人趴咗落地受傷。由於導演未叫cut，亦唔知原來後面發生咗咁大件事，最後見到成班工作人員好緊張衝出嚟，阻止個外籍男士繼續打個男演員。」

不過幸好只是輕微擦傷，最後雙方亦了解並表示拍戲，只是一場誤會，而她們終都順利繼續拍攝，難怪Chelffy笑言：「好彩沒有大打出手，係誤打同誤撞。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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