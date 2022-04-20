【特首選舉】狄志遠盼李家超本周內公布政綱　冀下屆班子增設KPI加強問責

▲ 新思維主席狄志遠（中）認為，李家超應盡快公布政綱，並增加與市民互動，以加強日後管治上的認受性。（胡偉明攝）

今屆特首選舉下月8日舉行，選委之一、新思維主席狄志遠形容，唯一候選人李家超的競選工程，「缺乏誠意、缺乏計劃、缺乏內容」，促請對方盡快公布政綱，並增加與市民互動，以加強日後管治上的認受性。

李家超以「同為香港開新篇」作為競選口號，但狄志遠坦言：「很坦白，我不是明這句Slogan帶來的價值和意義是甚麼。」

他舉例指，在競選辦的組成方面，例如昨日公布的148人主席團和顧問團名單，「似乎未能做到『同』，只是在選委圈子或商界圈子，我們希望這個『同』，可以包括基層、公民社會。」

狄志遠又指，口號中亦提到要「開新篇」，代表要有突破性思維；但他同時指出，李家超仍未交代政綱內容或方向，難以評估對方在未來5年，是否能夠帶領香港「開新篇」。

狄志遠透露，並無接獲李家超競選辦聯絡或邀請，就制訂社福政策提供建議。他又指，自己早前主動聯絡有份撰寫政策的黃元山，並向對方提供意見，但坦言不知悉李家超在社福政策上，最終會如何著墨。

他指出，至今距離5月8日的投票日，尚餘僅18日，但李家超至今仍未交代政綱，質疑對方「缺乏計劃、缺乏內容」，認為本周內應推出政策草稿，再與不同業界互動和增入討論，做法會更好。

另外，狄志遠透露，早前曾出席兩次Zoom見面會，但李家超均無回應與會者的提問；而原訂有一場與社福界的交流活動，早前亦被獲告知取消。

至於下屆班子的組成方面，狄志遠指，由於李家超的背景較為「武官」，認為應配搭一個較為「文官」、熟悉政府運作的公務員，擔任下一任的政務司司長。

他又認為，下一屆問責團隊應降低政務官（AO）出身的官員比例，認為以往班子出現AO文化，未能做到問責和政治領袖角色；又建議為官員加入關鍵績效指標（KPI）作考核，以加強高官問責。

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記者：胡偉明