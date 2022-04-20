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【特首選舉】李家超稱YouTube遭停用不影響選舉　冀落區接觸社區人士

政治 16:49 2022/04/20

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李家超表示，YouTube頻道被停用不影響其選舉工程。（陳靜儀攝）

特首選舉唯一候選人李家超，其YouTube頻道遭Google停用。他表示，就不能使用某些媒體感到失望，但強調不會影響選舉工程，仍有很多渠道可以接觸市民。

李家超又指出，美國政府因為他維護國家安全，而作出制裁，直言任何官員都應盡所能維護國家安全，形容制裁是無理、霸凌，只會令他堅信，所做的都是正確，對美國制裁嗤之以鼻。

另外，他又表示明天將放寬社交距離措施，已向競選團隊表達，希望在全力撰寫政綱同時，安排活動到社區接觸社區人士。

李家超昨晚公布148人主席團及顧問團。他感謝148人接受邀請，又認為反映出其施政方向獲認同。被問到中央或中聯辦，有否協助籌組人主席團及顧問團，李家超強調，選舉工程都是他與競選辦的努力，以往在不同場合認識到某些支持他的人士，直言他與其他人的溝通是多元，與競選辦都會都以不同方法去爭取不同人士支持。

148人主席團和顧問團全名單：https://bit.ly/3xBg173

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記者：陳宛彤

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