【天才神童】5歲自閉兒識10國語言擁18歲閱讀能力　記憶力驚人被稱小愛因斯坦

▲ 美國一名5歲的自閉症男童懂得10國語言，更有過目不忘的記憶力。

每個孩子都是獨特的，各有天賦才能有待發掘。美國一名5歲的自閉症男童被稱為「小愛因斯坦」，他在學識行路前已學會閱讀，懂得10國語言，更有過目不忘的記憶力，閱讀能力已達到18歲。

有「高讀症」 能背元素周期表

據英國《每日郵報》報道，5歲男童Sebastian Esposito來自美國新墨西哥州，他在1歲半時已開始沉迷拼字，能拼出貓和狗之類的單詞，2歲時就能寫出200多個單詞。原來Sebastian有一種名為「高讀症」（Hyperlexia）的技能，即閱讀能力遠遠超過他的年齡，並且對數字或字母很著迷。與此同時，他3歲時被診斷出患有自閉症。

現在5歲的Sebastian已有18歲的閱讀能力，能記住希臘語、德語、亞美尼亞語、土耳其語等字母，並且可以背誦整個元素周期表。他的30歲爸爸Ryan是一名礦工，33歲媽媽Amanda則是攝影師，他還有一個同母異父的14歲姊姊Shyann。Ryan對於兒子的天才感到自豪，他說「每個父母都認為他們的孩子很特別，但我知道Sebastian真的很特別。」

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可以倒寫單詞 辨認世界各國

當Sebastian開始能把單詞的英文字母倒著寫，Ryan曾想他可能是個外星人，因為他很快就能把東西一一記下來，甚至能記得世界上每個國家、首都、國旗和所在位置，更能從輪廓分辨國家。Ryan表示︰

我們認為他有過目不忘的記憶力，他看到的任何東西都儲存在腦海中，永遠不會忘記。

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患有自閉症的Sebastian不擅說話，卻能書寫出10國語言，透過文字表達自己。爸爸以「litttle.einstein」的名義，將兒子的影片在TikTok上發布， 經常可見Sebastian能寫下Microsoft Word上的各種字款。影片引來大批網民注意，甚至有些影片吸引了近2,000萬次觀看。

Ryan憶述，兒子於2016年7月19日出生那天，妻子生產期間，Sebastian在產道中被卡住，當時瀕臨死亡邊緣。最終母子平安，但兒子一度留醫新生嬰兒深切治療部。醫生告知父母，Sebastian可能會有嚴重的發育問題，可是對Ryan而言，只要妻兒能活下來就好了。

語言發展遲緩 以文字表達

事實上Sebastian於9個月大時才開始爬行，直到將近2歲才開始走路，發展較同齡孩子慢。看到兒子語言發展遲緩，於是父母開始使用木製字母來拼寫，讓他明白一些指令，現在Sebastian可以用文字告訴父母任何事情，這是源於小時候爸媽教他的方式。爸爸指出︰

他有一個驚人的頭腦，但他需要把它寫下來，讓你確切地知道他的感受。

Sebastian對玩具沒有興趣，卻完全沉迷於閱讀中，從成百上千本書中學習知識，也喜歡拼寫挑戰、寫出不同字體。爸爸有感，「他不能自己穿鞋，但他可以用俄語寫作。」他分享兒子的故事，希望父母明白每個孩子都有過人之處。

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責任編輯︰王明芳