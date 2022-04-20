【煽動言論】涉網上煽動違防疫規例被還押　24歲女被告高院申保釋被拒

▲ 申請人侯穎欣今於高院申請保釋被拒。資料圖片

警方國安處早前搜查旺角「初凝．芝茶」茶飲店後，拘捕2名女子。2人涉於社交平台發布煽動言論，包括呼籲市民不要接種疫苗等，分別被控作出1項或多項具煽動意圖的作為罪，兩人早前提堂後被還押。其中1名24歲女被告今（20日）於高院申請保釋被拒。

申請人侯穎欣（24歲）今由大律師關文渭代表，國安法指定法官、高院法官李素蘭聽取陳詞後拒絕申請。

申請人與案中另1名被告林宛宜（21歲），分別被控1項作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，違反《刑事罪行條例》第 10(1)(a)條。

控罪指，兩人於2020年10月1日至2022年2月17日期間（包括首尾兩日）在香港，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在 Facebook 及 Instagram 發布陳述和海報，具意圖引起憎恨或藐視中央或香港特别行政區政府或激起對其離叛、引起香港居民間的不滿或離叛，及或慫使他人不守法或不服從合法命令。案件押後至明天（21日）於西九龍裁判法院再提堂。

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記者：林育慧