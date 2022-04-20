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【行為失當】涉查案捏造搜屋紀錄　4警被控行為失當准保釋候訊

社會 17:06 2022/04/20

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4名警務人員涉公職人員行為失當，案件今於屯門裁判法院提堂。資料圖片

1名警長及3名警員涉於調查販毒案期間，捏造搜屋紀錄，被廉署落案起訴1項公職人員行為失當罪。案件今（20日）於屯門裁判法院提堂，4名被告暫毋須答辯，案件押後至6月29日進行答辯，裁判官批准4人保釋，除警長以現金5,000元擔保外，其餘3名警員均以現金3,000元保釋。

4名被告為警長馮孝聰（45歲）、3名警員林耀然（38歲）、羅學鍵（32歲）和葉家豪（31歲），同被控1項公職人員行為失當罪。控罪指，他們於2018年3月15日至4月3日期間，在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，沒有合理辯解或理由，故意作出失當行為，即於調查1宗刑事案件期間，作出有關進行搜屋的虛假紀錄。

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記者：梁錦麟

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